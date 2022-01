Detingut un home per abusos sexuals a una menor en el trajecte d'un tren de València a Gandia

Agents que realitzaven tasques de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigiren a l'estació de tren de la Plaza Park de L'Estació de Gandia, on el personal de seguretat tenia retingut a un home que presumptament havia increpat, assetjat i tocat a una menor.

Els policies es van dirigir a l'estació on van localitzar una jove "en evident estat de nerviosisme i ansietat" i a un home retingut pel servici de seguretat de l'estació.

La patrulla va esbrinar que la jove va pujar al tren a València, amb destinació a Gandia, en un dels trajectes de la vesprada, i el sospitós es va asseure enfront d'ella i va començar a fer-li preguntes com si tenia nóvio i a on viatjava, per a continuar dient-li que era molt guapa i que tenia "un club de xiques".

La jove es va canviar de seient fins a en tres ocasions per a desfer-se de l'assetjador, que va arribar a llevar-li el llibre que anava llegint i suposadament li va realitzar tocaments al braç i a l'interior de la cuixa, fins que dos viatgeres li van recriminar la seua actitud.

El suposat autor dels fets va arribar a dir a la menor, quan intentava canviar-se novament de seient, que no se n'anava a cap part "perquè li agradava molt". Finalment la jove va cridar per telèfon a la seua parella i aquest va comunicar el que estava succeint al servici de seguretat de l'estació de tren de Gandia, que una vegada va arribar el comboi va retindre a l'home fins a l'arribada de la Policia.

Després de realitzar les comprovacions oportunes els agents van detindre l'home com a presumpte autor d'un delicte d'abús sexual. El detingut, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.