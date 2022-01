Un hombre que hirió a otro con una copa alega que tropezó con la víctima sin querer al ser tuerto

"Me acerqué con los brazos extendidos con una copa en la mano derecha y, de forma fortuita, le alcancé en el cuello sin percatarme de que le tenía al lado porque no tengo campo de visión en mi lado derecho", es la explicación que J.A.F.M, provisto de una prótesis en su órbita diestra, ha dado al tribunal para tratar de esquivar la condena por delito de tentativa de asesinato que le imputan las acusaciones pública y particular.

Sus explicaciones, sin embargo, no han convencido al fiscal del caso y al letrado de la víctima, que en el trámite final del juicio celebrado este jueves en la Audiencia de Valladolid han mantenido la citada calificación y han solicitado una condena de nueve y once años de prisión, respectivamente, e indemnizaciones, por el mismo orden, de unos 117.000 y 125.000 euros.

Durante la vista oral, ni el acusado, J.A.F.M, ni el lesionado, J.I.D.C, han llegado a arrojar luz alguna sobre el motivo del incidente, si bien su versión de los hechos entra en colisión ya que el segundo entiende que "para nada fue algo accidental" y el primero, por contra, ha reiterado que las graves lesiones del joven se produjeron de forma fortuita.

En este último caso, el encausado, ha recordado que el día de autos, sobre las 17.00 horas del 25 de octubre de 2020, salió de un bar en La Cistérniga con una copa tipo globo en la mano y se dirigió hacia la víctima y un amigo de ésta que se encontraban fumando para, sin recordar el motivo, realizar alguna "recriminación" al segundo de ellos.

Había bebido y tomado unas rayas. Al acercarme con la copa noté un golpe, aunque ni siquiera vi a la víctima porque no tengo visión en el lado derecho"

"Había bebido y tomado unas rayas. Iba con los brazos extendidos y al acercarme con la copa noté un golpe, aunque ni siquiera vi a la víctima porque no tengo visión en el lado derecho", ha mantenido el acusado, quien entonces vio tambalearse al lesionado, trató de agarrarle para que no cayera y acto seguido abandonó rápidamente el escenario porque, como así ha apostillado, comenzó a salir gente del bar con la intención de lincharle.

Aunque más tarde fue localizado en su casa, en la Carretera de Rueda de Valladolid, debajo de una cama, J.A.F.M. ha asegurado que no estaba escondido sino simplemente buscando unos zapatos. Su recuerdo de aquel episodio ha sido rebatido por el agente de la Policía Nacional que le detuvo, pues éste, en su declaración ante la sala, ha ratificado que pilló al declarante bajo el catre en clara actitud de pretender pasar inadvertido.

Tanto el lesionado como su amigo y compañero de piso, que se hallaban a unos 15 metros de la puerta del establecimiento fumando y apoyados en un coche, han coincidido al señalar que vieron salir del local al acusado y en un principio creyeron que cuando se dirigía hacia ellos era únicamente para saludarles, ya que no habían hasta entonces cruzado más palabra que un saludo cordial dentro del bar.

"No recuerdo más hasta verme en el hospital"

"Fue todo de manera sorpresiva, recibí el impacto de la copa y lo siguiente fue verme sangrando. No recuerdo más hasta despertar en el hospital", ha declarado el joven J.I.D.C, quien tuvo que ser asistido de urgencia en un centro hospitalario y ser sometido a una operación-la calificación de riesgo vital fue de 5, la máxima-que evitó que muriera desangrado ya que sufrió gravísimas lesiones en la zona del cuello y base del cráneo.

De hecho, el forense, en su informe, ha concretado que las heridas eran mortales de necesidad de no haber mediado su traslado y operación de urgencia en un centro hospitalario.

La defensa del procesado, sin embargo, ha mantenido su solicitud de absolución al entender que las lesiones fueron fortuitas y con carácter subsidiario ha solicitado una pena por delito de lesiones o por delito de homicidio imprudente en grado de tentativa.