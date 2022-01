Soler critica la "actitud irresponsable" de Ayuso por recurrir el reparto de fondos europeos

Soler ha reaccionado de esta manera al recurso que ha interpuesto ante el Tribunal Supremo el ejecutivo madrileño por esta cuestión. En el caso valenciano, ha remarcado que esta autonomía ha demostrado que es "una de las que mejor capacidad de gestión tiene de los fondos europeos y llevamos tiempo trabajando desde la Oficina Valenciana de Recuperación en coordinación con todas las consellerías, en presentar los mejores y más innovadores proyectos a las distintas conferencias sectoriales".

"La presidenta de la Comunidad de Madrid debería trabajar por presentar proyectos para su comunidad y sus ciudadanos y no en perjudicar al resto de autonomías, que estamos haciendo nuestro trabajo y gobernando desde la responsabilidad, la solidaridad y con el objetivo común de que España y nuestros ciudadanos inicien lo antes posible la senda de la recuperación", que es el único objetivo que deberíamos tener todos.

Además, Soler ha incidido en que el Gobierno de Sánchez siempre ha objetivado, argumentado y justificado el reparto de cada uno de los fondos que ha repartido entre las CCAA en función de las necesidades concretas del momento, de las prioridades de cada Conferencia Sectorial y de los objetivos concretos de cada fondo, como cuando Madrid y Cataluña fueron "claramente" las más beneficiadas del primer fondo Covid porque se primó a aquellas autonomías en las que la primera ola fue más intensa, y el resto fuimos comprensivos, respaldamos la decisión y la apoyamos.

"No es posible que la visión de Madrid sea totalmente centralista, sin importarles en ningún caso la situación del resto de autonomías ni la situación global del conjunto del país. En la recuperación económica tenemos que remar todos en la misma dirección", ha agregado.

Por su parte, el secretario de Organización del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha instado al Partido Popular de la Comunitat Valenciana a aclarar "si está del lado de quienes quieren quitar fondos europeos a los valencianos y valencianas o del lado de la defensa de los intereses de esta tierra".

Muñoz ha condenado "el vergonzoso silencio de la dirección del PP valenciano". "No es nuevo que no se atrevan a enfrentarse a Génova cuando se intenta machacar a esta tierra", ha lamentado el también portavoz de Hacienda del Grupo Socialista en Les Corts Valencianes, que ha indicado que "tampoco se escuchó ni una palabra desde las filas populares valencianas cuando, en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, la señora Ayuso negó que la Comunitat Valenciana estuviera infrafinanciada".

"Desde el Partido Socialista nos quedamos solos entonces defendiendo los intereses de los valencianos en materia de financiación autonómica, y tememos que ahora pase lo mismo", ha afirmado el secretario de Organización socialista, que ha recordado que "después de años de marginación por parte de Gobiernos del PP, ha sido el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que ha presentado por fin un primer borrador para la reforma del sistema".

Para Muñoz, "el mismo PP que no hizo el esfuerzo de avanzar en la reforma cuando tenía mayorías absolutas para hacerlo, no puede dar lecciones de nada", ha añadido, y ha instado al PPCV a "pronunciarse de una vez por todas sobre qué modelo prefiere y no limitarse a la crítica sin base y sin propuestas".

En este sentido ha exigido al PPCV "mostrar un mínimo de valentía y de responsabilidad y no sumarse al maltrato que su dirección nacional ejerce de manera habitual contra esta tierra".

"El PP nos ha sometido a años y años de discriminación y, ahora que por fin tenemos un Gobierno central responsable y sensible a las reivindicaciones valencianas, trata de boicotear el trato justo que merecemos", ha afirmado, y ha criticado que "al PP parece que le moleste que a la Comunitat Valenciana le vaya bien". "No es momento de cobardías, sino de demostrar altura de miras y ese sentido de Estado del que el PP tanto alardea", ha concluido.