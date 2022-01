Cvirus.- La Comunitat reprèn la vacunació als centres escolars amb els més menuts i confia tindre una cobertura del 80%

Així ho ha indicat José Antonio Lluch, cap de servici de Promoció de la Salut i Prevenció en les Etapes de la Vida de la Conselleria de Sanitat, que ha atès als mitjans en el CEIP Campanar de València en aquesta jornada de retorn a la vacuna després del Nadal.

"Hui reprenem la vacunació dels escolars com estava previst", ha indicat el doctor, que ha recordat que la Comunitat Valenciana ha optat per fer-ho en els centres docents i la primera part del procés, abans de Nadal, va donar "molt bon resultat, amb cobertures molt acceptables", per la qual cosa ara espera que aquesta segona fase siga també "un èxit".

Segons ha assenyalat, el procés "s'ha anat desenvolupant sense problema" i sense cap situació especial a destacar que haja fet replantejar o prendre mesures correctives. Lluch ha afirmat que, majoritariament, els pares són "conscients de la importància de la vacunació" i estan autoritzant la vacuna per als seus fills. Per tant, espera que la cobertura siga pareguda a la dels més majors, que estava prop del 80%, amb 107.500 vacunats en la primera fase d'infantil al conjunt de la Comunitat Valenciana.

Preguntat per què ocorre amb els xiquets que estan passant la covid i que tenien la previsió de vacunació ara, ha indicat que la recomendacion general és que s'esperen quatre setmanes des del diagnòstic, tot i que en algunes situacions d'algun problema de salut especialment greu aquests terminis s'acurten".

Als xiquets que ja hagen complit 12 anys quan els toque la segona dosi se'ls administrarà la d'adult i no pediàtrica, segons la recomanació del laboratori, que ha demostrat l'efectivitat en funció de l'edat de les persones.

Per la seua banda, Fernando Riera, director d'Enfermeria d'Atenció Primària del departament d'Alacant- Hospital General, ha detallat que la població infantil a vacunar en aquesta fase és de 10.199 xiquets de cinc a huit anys, encara que també s'està administrant la dosi als quals en la primera fase no es van vacunar per diferents motius al desembre. Als xiquets que estiguen en aïllament en aquests moments se'ls brindaran noves dates, igual que als adults, en el conjunt de la campanya.

En aquest departament s'han organitzat entre els dies 13 i 21 gener set jornades de treball de la seua vacunació, que impliquen el desplaçament a 80 centres escolars. En concret, hui dijous a 15. En total, es preveu vacunar a 1.900 xiquets d'entre cinc i huit dels municipis mitjana ciutat d'Alacant i els municipis de Sant Vicent del Raspeig, Monforte i Agost. En el centre Lucentum, des d'on ha atès als mig, es vacunarà a 70 xiquets. En la primera fase es va vacunar a més de 6.200 xiquets, més del 70% de la població diana.

"ÚNICA SOLUCIÓ"

Riera ha traslladat un missatge a les famílies: "En aquests moments, tots hem de posar de la nostra part perquè l'única solució per a frenar la pandèmia és la vacunació; no hi ha una altra possibilitat".

Des de Castelló, la directora d'Enfermeria del departament de Salut de Castelló, Inma Fabregat, ha apuntat que han organitzat aquesta segona etapa en dotze dies: hui, demà i a la resta de setmanes. "A les huit setmanes tornarem i, després, els que no s'hagen pogut vacunar segurament ho faran en llocs centralitzats", ha precisat en declaracions als mitjans en el CEIP Manel García Grau.

En l'anterior estapa en aquest departament es va vacunar al 70% de la població corresponent. "Hui ací es vacuna en diversos centres i en pobles del departament", ha assenyalat.

Per a poder rebre la vacuna, el primer pas és que la família òmpliga, signe i entregue en el col·legi l'autorització que el centre li haurà fet arribar. El procés es desenvolupa en els propis centres escolars, en horari lectiu i per nivell educatiu per a preservar els grups habituals de convivència. A més, com en la primera fase de la campanya pediàtrica, amb els més xicotets també es permetrà que, en el moment de la vacunació, un familiar accedisca al centre per a "acompanyar-lo emocionalment".

Amb aquesta segona etapa de la campanya de vacunació pediàtrica es cobrirà la immunització de tots els xiquets i xiquetes d'11 a 5 anys que resideixen a la Comunitat Valenciana. En la primera fase, que es va desenvolupar "amb normalitat" abans de les vacances nadalenques, un total de 107.360 alumnes i alumnes van rebre la primera dosi de la vacuna pediàtrica de Pfizer.