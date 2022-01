Kiko Rivera deja clara su postura en su distanciamiento con Isa Pantoja: "No insistas, quiero olvidaros para ser feliz"

Que la familia Pantoja está más distanciada que nunca no es un misterio. Kiko Rivera y su madre llevan más de un año con problemas, a pesar de un intento de reconciliación fallido, pero el DJ parece estar también bastante separado de su prima Anabel y de su hermana Isa, la cual describe este momento como una "guerra".

Parece que este término no gusta demasiado al artista, que describió recientemente a su familia como sus amigos más allegados, sus hijas e Irene Rosales.

Pero, por si quedaba algún ápice de duda, ha dejado claro en sus stories de Instagram cuál es su postura actual en su distanciamiento con su hermana, la cual se ha pronunciado recientemente en El programa de Ana Rosa y Ya son las ocho, programas en los colaboradores.

'Story' de Kiko Rivera. RIVERAKIKO / INSTAGRAM

"El problema que tienes es que tú consideras guerra cuando yo ya simplemente quiero olvidaros para poder ser feliz", sentenció el DJ. "No insistas, no quieras llamar la atención. Es mejor que te calles, me olvides y vivas tu vida".

"Te lo pido por favor, y lo digo públicamente para que todo el mundo conozca mi postura. A ver si puede ser posible", concluyó Kiko Rivera.