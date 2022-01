Detinguts dos pròfugs a l'aeroport d'Alacant-Elx per delictes de tràfic de drogues i apropiació indeguda

20M EP

La Policia Nacional ha detingut a l'aeroport d'Alacant-Elx 'Miguel Hernández', en dos intervencions diferents, a un home de 38 anys de nacionalitat lituana buscat per les autoritats noruegues per delictes contra la salut pública i a un altre de 41 anys de nacionalitat estonia per apropiació indeguda, segons ha informat la Prefectura en un comunicat.