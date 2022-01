Cvirus.- CSIF exigeix a Sanitat que informe de la falta de personal per departaments i la reforce immediatament

Sobre aquest tema, assenyala que des de setembre conselleria està recaptant dades dels diferents departaments de salut per a conéixer les necessitats de personal. No obstant açò, malgrat la insistència de la central sindical, que va traslladar de nou ahir en la reunió de la comissió de seguiment de demora assistencial, l'Administració "no ofereix eixa informació als sindicats".

Així mateix, insisteix que la situació actual en l'Atenció Primària és "crítica" i "necessita reforços immediats". En aquest context, considera "insostenible" que Sanitat seguisca "ocultant la dada de la falta de places i, sobretot, que no afronte immediatament les mesures necessàries per a cobrir eixos llocs de treball".

CSIF, referent a açò, recorda la promesa del president de la Generalitat, Ximo Puig, en 2021 de la creació de 6.000 places estructurals per a abril d'aquest any, una xifra que resulta del tot insuficient davant la necessitat de vora 11.000. La central sindical ha reclamat a l'Administració que aclarisca quan les crearà i, sobretot, per a quan calcula que estarà coberta la totalitat d'eixes places.

La central sindical, davant la "lentitud" de processos administratius i tenint en compte que els exàmens d'Ofertes Públiques d'Ocupació tarden anys a celebrar-se des que s'aprova la convocatòria tem que eixe reforç de 6.000 professionals de la sanitat "també puga dilatar-se anys".

A més, també tem que "totes siguen places reals, sinó que algunes absorbisquen cúmuls de tasques d'altres professionals, amb el que en la pràctica no s'estaria reforçant el sistema sanitari".

Per tot açò, insisteix a Conselleria en què la situació actual resulta "insuportable", amb els centres de salut i consultoris auxiliars "desbordats" per l'escassetat de personal que pateixen des de fa anys, que s'agreuja en pandèmia, i per les baixes que no es cobreixen. En aquest context, ressalta com a "imprescindible" que l'Administració "aplique la màxima transparència i que informe immediatament de les manques reals de personal i de com pretén afrontar-les".