H.E.R.,Tiwa Savage, Ezra Furman i Phum Viphurit se sumen al cartell del Diversity València Festival 2022

Aquestes noves presències internacionals han sigut anunciades aquest dijous per l'organització del certamen i se sumen a les estreles ja confirmades Maneskin, Iggy Pop, Christina Aguilera i Black Eyed Peas, entre unes altres.

L'esdeveniment busca "celebrar la diversitat musical i social amb artistes que componen una mescla intergeneracional i heterogènia té, entre altres propòsits, convertir-se en l'escena musical que barreja fenòmens molt populars de la cultura mainstream apostant alhora per presències internacionals que han suposat tota una revolució en els seus gèneres i que, en la majoria dels casos, estan adscrites a algun tipus de missatge social".

Aquest és el cas del fenomen H.E.R. que oferirà "l'únic concert que l'artista donarà en 2022 en tot el país". Ho farà en la jornada del dissabte 23 de juliol.

La guanyadora de l'Oscar 2021 en la categoria de Millor cançó original pel tema 'Fight for You', va atraure totes la mirades de la premsa especialitzada en ser la primera vegada que algú guanyava el Grammy i l'estatueta daurada en un mateix any. També perquè les seues produccions musicals van saltar a la palestra després de ser difosa per personalitats com Barack Obama, Rihanna, Alicia Keys o Usher, que van publicar en les seues xarxes socials els seus temes abans que H.E.R. revelara la seua identitat.

Actualment, la nord-americana i multiinstrumentista d'orígens filipins protagonitza una de les carreres internacionals més fulminants i analitzades per mitjans especialitzats ja que, tot i haver rellançat el seu primer àlbum sota l'anonimat des d'un acrònim que paradoxalment significa Having Everything Revealed (tindre tot revelat); en tan sols cinc anys, H.E.R. ha sigut -entre altres fites, com la seua emocionant actuació per a la Super Bowl- nominada a 21 Grammys, dels quals ha guanyat quatre.

De fet, en la present edició 2022, H.E.R. és -al costat de Doja Cat- l'artista femenina amb més nominacions als Grammys enguany. Un total de huit entre les quals destaquen Millor Àlbum de l'any, Cançó de l'any, Millor Àlbum de R&B i Millor cançó R&B.

L'artista ha sigut també una de les veus nord-americanes més reconegudes en el moviment antiracista Black Lives Matter: El vídeo del seu tema I Can't Breathe va guanyar el MTV VMA a la millor producció audiovisual amb missatge social.

Ja en la jornada del divendres 22 de juliol del festival, una altra de les sorpreses del Diversity València és la presència de "la diva i reina dels afrobeat", Tiwa Savage. La popular cantant i actriu nigeriana ostenta un MTV Africa Music Awards, entre molts altres guardons i és tota una referent en el propòsit d'acostar la cultura africana al públic mainstream.

Es confirma així un line up on la presència de dones afrodescendientes és clau. Al costat d'H.E.R. i Tiwa Savage, artistes ja anunciades com Kelis, Nneka o la jove Koffee estan ja adscrites a la gran cita. Aquesta última guanyadora del Grammy al millor àlbum de reggae. L'única dona de la història i la persona més jove a aconseguir aquest guardó.

FENÒMENS DE MASSES

Per al dijous 21 de juliol, una de les confirmacions més vinculades a fenòmens socials de masses és la d'Ezra Furman, icona queer de la música pop contemporània per haver compost i interpretat la banda sonora original de l'exitosa sèrie de Netflix 'Sex Education'.

L'artista que recentment s'ha començat a nomenar com a orgullosa dona trans, s'ha convertit en una icona per a identitats oprimides. Els seus cinc treballs en solitari han sigut fortament aclamats per la crítica, mentre que els seus xous en viu s'han guanyat una reputació ferotge.

El mateix dia de l'actuació de Furman, una de les novetats del cartell és el fenomen musical del tailandés Phum Viphurit que es va fer viral a través de les xarxes socials. Des de Bangkok, el jove cantautor va guanyar fama internacional amb els seus senzills Long Gone i Lover Boy. El seu indie-pop alternatiu ha obtingut rècords en plataformes com Spotify en 65 països. En el seu últim senzill, 'Hello, Anxiety', Phum aborda un tema tan actual com l'ansietat des de la seua marca característica de soul i indie-pop.

Des de l'organització recorden que els últims 2.000 Abonaments a Preu Promocional i els Preus Promocionals per a les Entrades de Dia estan disponibles en els dos únics canals oficials per a la venda. Els passes podran adquirir-se tant en See Tiquets com en la web del propi festival: diversityvalencia.es.