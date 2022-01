Bonrepòs i Mirambell instal·la càmeres de videovigilancia al parc dels Paellers per a evitar el vandalisme

El consistori ha pres aquesta decisió després de les destrosses en el mobiliari urbà i les condícies del parc esdevinguts en les últimes setmanes, explica la institució en un comunicat. A més, recorda, s'han trobat pintades i grafitis que també "perjudiquen greument l'entorn".

Aquestes accions "suposen un important cost per a les arques municipals, per la qual cosa l'Ajuntament vol acabar amb elles el més prompte possible", remarca la corporació.

Les càmeres, que funcionen les 24 hores, estan controlades directament per la policia local, qui s'encarregarà de revisar les gravacions en cas que succeïsca un acte vandàlic en concret.

D'aquesta manera, l'Ajuntament espera poder distingir els fets vandàlics que atempten contra el mobiliari públic i identificar a les persones causants.