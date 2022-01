Los asesores del Govern creen que los test de antígenos deberían ser gratuitos

La presidenta del Comité Científico Asesor de la Conselleria de Salud de Catalunya en materia de Covid-19, Magda Campins, ha sostenido este jueves que los test de antígenos rápidos para la detección del coronavirus deberían ser gratuitos al ser algo "fundamental" para el control de la pandemia.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, la también a jefa de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha argumentado que si esta herramienta fuera gratuita facilitaría mucho las cosa, sobre todo evitaría "colapsos" en centros de atención primaria.

Campins ha insistido en que, "aunque sean imperfectos, al no tener la misma fiabilidad que una prueba PCR", tienen la facilidad de que se lo puede realizar uno mismo, lo que repercute en una disminución del número de personas que acuden a la atención primaria para una prueba diagnóstica.

Sobre el toque de queda, que el Govern no prorrogará más allá del 21 de enero, Campins ha dicho que al quitarlo no cree que se produzcan muchos cambios a la hora de gestionar la pandemia y ha recordado que desde el Comité no lo propusieron como una medida a tener en cuenta porque no tienen evidencias de que sirva para controlar la transmisión.

La presidenta del Comité ve "absolutamente imprudente" pensar que después de la sexta ola la pandemia se convertirá en una epidemia anual como sucede con la gripe y ha aclarado que, una vez finalice este sexto episodio, la pandemia no se acabará.