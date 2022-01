Megan Fox y Machine Gun Kelly se comprometen bebiendo la sangre el uno del otro

Cuando se habla de que ya no hay estrellas de las de antes, de las que cometían locuras solo porque podían y porque, básicamente, eran estrellas, hay que descartar a Megan Fox. Porque ella sí que sabe que puede estar en el centro de la noticia con cada ocurrencia que tenga. Y nadie mejor para acompañarla en ese viaje que Machine Gun Kelly. Actriz y cantante se han acoplado tan bien en el año y medio que llevan saliendo que han terminado por comprometerse. Claro que ni en una ocasión como esa han podido dejar de ser... Pues ellos mismos.

La intérprete de Jennifer's body, de 35 años, y el rapero, que en abril cumplirá 32 (una pequeña diferencia de edad por la que Fox incluso ha tenido incluso que dar explicaciones), han anunciado a través de sus redes sociales que están oficialmente prometidos para casarse con un vídeo del momento de la pedida de mano, que tuvo lugar el pasado 11 de enero.

Además, Megan Fox ha querido contar la historia de por qué es tan importante el sitio que han elegido para tan especial momento. Sobre todo porque es bastante increíble (en el sentido más literal) que la emoción les embriagase de la forma en la que se entusiasman y conmueven en el vídeo cuando el músico se arrodilla porque hay, al menos, tres cámaras enfocándoles.

Pero aún así el idílico lugar tiene su razón de ser. "En julio de 2020 nos sentamos bajo este árbol baniano. Pedimos magia. Desconocíamos el dolor que íbamos a enfrentar juntos en un período de tiempo tan corto y frenético. Inconscientes de todo el trabajo y los sacrificios que la relación requeriría de nosotros pero borrachos de amor. Y de karma", ha comenzado su explicación la intérprete, quien hace así hincapié en todas las habladurías y rumores que ha dado de sí en la prensa su romance.

"Pero haya sido como haya sido, un año y medio más tarde, tras haber atravesado juntos un infierno y habernos reído más de lo que nunca imaginé posible, me ha pedido que me case con él", continúa Fox, que añade: "Y yo, como en todas mis vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que seguirán, le he dicho que sí".

Pero como decíamos, Megan Fox y Machin Gun Kelly tienen una relación en la que el exceso es parte indispensable de su amor, así que, como estrellas que son, no podían quedarse en el arrodillamiento y las manos a la boca en señal de sorpresa. Después del beso final, explica Megan Fox: "Y luego bebimos de la sangre del otro".