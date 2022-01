El Teatre Principal de Castelló acull aquest dissabte 'Sonoma', de la companyia de dansa La Veronal

Cultura de la Generalitat, a través de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), programa aquest dissabte la prestigiosa companyia de dansa La Veronal amb l'espectacle 'Sonoma'. És el primer espectacle de l'abonament d'hivern del Teatre Principal de Castelló, del que s'ha venut la xifra rècord de 347 unitats, segons ha informat el Consell en un comunicat.

El delegat territorial de l'IVC a Castelló, Alfonso Ribes, ha volgut agrair la confiança mostrada pel públic en la programació cultural que des de l'IVC han preparat per a aquest trimestre. Per a Ribes aquest suport fa que cada vegada siguen "més exigents" per a fer una programació "coherent i de qualitat amb la mirada posada a ampliar el públic que s'acosta a la cultura".

La Veronal presenta en el Teatre Principal 'Sonoma', una creació de Marcos Morau per a la seua companyia que naix de la necessitat de l'ésser humà de tornar a l'origen, al cos, quan aquest cos està al límit de la seua existència i clama per sobreviure, superant d'aquesta manera l'embolcall virtual de la realitat.

El coreògraf reprèn les idees essencials de la peça que va crear en 2016 per al Ballet de Lorraine, 'Li Surrealisme au service de la Révolution', a partir de la figura de Buñuel i la Calanda medieval al costat del París cosmopolita.

"La dansa contemporània ha estat molt present al Teatre Principal de Castelló durant els últims anys. L'evolució de la resposta del públic ha sigut impressionant i, de tindre una platea mig buida, arribem aquest dissabte a un teatre pràcticament ple", ha destacat Ribes.

Les entrades per a aquestes representacions tenen un preu d'entre 20 i 3 euros i es poden comprar a la web .

LA PEPA

L'Auditori de Castelló rep aquest divendres, a les 19.30 hores, a Pepa Cases, amb la presentació del seu nou disc, III (Bureo Músiques, 2021). El projecte de 'La Pepa' està format per Hèctor Tirado, Darío Díaz i la pròpia Cases.

El concert dins del cicle 'Territori CS' comptarà amb la presència d'altres grans artistes com Mireia Vives, Tesa, Pep Gimeno 'Botifarra', Andreu Valor i Biano. Aquest nou projecte discogràfic en valencià de la Pepa naix després d'altres treballs com 'Mi otra yo' (Bureo Músiques, 2013) i 'En mi idioma' (2008).

El nou disc de la Pepa presenta cançons d'autora protagonitzades per l'amor, la lluita o la terra. Les entrades per a aquest concert tenen un preu de 6 euros.