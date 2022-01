Mulet (Compromís) critica las medidas de Cercanías de la ministra Sánchez: "Esperábamos nada y nada anunció"

El senador ha valorado en estos términos la visita que realizó este miércoles Raquel Sánchez a València, donde anunció que los abonos de Cercanías en el núcleo de Valencia rebajarán su precio un 35% este trimestre como compensación por el estado del servicio, cuyas frecuencias prepandemia se recuperarán de manera progresiva hasta el mes de junio. Además, el 90% de las frecuencias afectadas por el suceso en el centro de transformación de Massalfassar volverán antes de final de mes.

Según Mulet, "ante una situación insostenible, dramática, extrema del caos ferroviario en el País Valencià, la ministra presentó medida insignificantes, muchas de las cuales no han funcionado, y se volvió tan contenta".

El senador critica, en un comunicado, que "desde el Ministerio están bloqueando desde hace meses su obligación de someterse al control de las Cortes Generales. "Llevamos meses exigiendo datos al Ministerio de cancelaciones, retrasos, averías, falta de personal, para ver la magnitud en datos, y el Ministerio veta esa información, en una situación de desprecio que nunca hemos visto, ni con los gobiernos del PP", acusa.

Mulet ha remarcado que, más allá de esta situación, "ayer la ministra no aportó medidas". "Estamos muy muy hartos de planes abstractos que después no se materializan en nada, de powerpoints, de promesitas. Queremos recordar que crearon un alto cargo para el exdelegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, para dar respuesta al caos de cercanías, y más de un año después todavía nos niegan la información de qué ha hecho este hombre. Ahora, la ministra no ha anunciado nada creíble", insiste.

En su opinión, "las únicas 'medidas' son informar por Twitter ( mientras ampara que el community manager bloquea a usuarios), poner autobuses para las cancelaciones (que no aseguran llegar en tiempo y forma a las personas usuarias), una rebaja del 35% a los abonados, solamente durante tres meses, como si por pagar un 35% menos compensa que te cancelen les trenes, que te dejan horas en esperas, te hagan llegar tarde a tu trabajo o la devolución exprés que ya funciona, mal, obligándote a perder todavía más tiempo".

"NUEVA TOMADURA DE PELO"

"Ni más maquinistas, ni un solo euro más en inversión, ni más frecuencias, lo que anunció fue nada, una nueva tomadura de pelo, que demuestra da igual Ábalos, que Sánchez, que un oso hormiguero, todos nos tratan como ciudadanos de tercera, porqué este caos mantenido y ampliado desde hace tantos años, sería impensable en otras CCAA".

En ese sentido, recuerda que el PSOE "ha venido votando sistemáticamente en contra" de todas las medidas propuestas por la coalición valenciana en el Senado: "Votaron en contra de nuestra propuesta con 12 puntos para solucionar el caos, votaron en contra de nuestras enmiendas a los PGE 2022 con propuestas e inversiones concretas, bloquean dar información y transparencia sobre los datos que fotografían la magnitud del caos. Nos expulsar de usar los trenes, y encima viene a reírse en nuestra cara como hizo ayer la ministra".