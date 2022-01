Segons han informat a Europa Press fonts de Prefectura, l'incident s'ha registrat sobre les 4.15 hores, quan diversos encaputxats, almenys tres, han fracturat amb maces les llunes de l'aparador de la botiga.

Una vegada a l'interior, s'han apoderat d'uns 140 dispositius i han fugit en un vehicle d'alta gamma.

La Policia Nacional ha obert una investigació per a aclarir el robatori i identificar als responsables. De moment no hi ha detinguts.