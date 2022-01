Unique buscan ir a Eurovisión con "Mejores", una "bandera blanca" compuesta "por y para el festival"

Arman, Gio, Matt y Valen son los componentes de esta banda, nacida en 2018, y que llega a la preselección española tras ser elegidos entre las más de 600 canciones que RTVE recibió por convocatoria abierta. En una entrevista con Europa Press, Matt explica que la canción es "completamente distinta" a la música que lanzan habitualmente.

Con ella, buscan "motivar" y "hacer un parón y decir: 'Estamos haciéndolo bien de alguna manera'". "Hay muchos avances tecnológicos, científicos y se han conquistado derechos humanos que antes no se tenían. No queremos decir que el mundo es maravilloso y que todo está bien, porque hay muchísimas injusticias sociales, pero nunca hemos sido mejores como ahora".

"Realmente la canción te la puedes llevar al terreno que quieras, al Covid, a una situación de pareja, de amistad, o de familia", señala. Lo que sí puntualizan es que la canción no pretende comparar a España con otros estados: "Hay gente que la ha entendido como que la letra se refiere a que los españoles somos mejores, pero no estamos comparándonos ni con la humanidad ni con otra cultura".

Para la puesta en escena de "Mejores" llevan trabajando "varias semanas". Apunta que van a "jugar mucho con los visuales" y adelanta: "Va a haber algo sorprendente, que va a impactar bastante". Según detalla, es algo que harán los cuatro cantantes, a los que "en principio", no acompañará nadie más sobre el escenario.

ENCUESTAS

Este lunes, Unique amanecieron primeros en las apuestas para el Benidorm Fest, algo que desató una ola de comentarios en redes hacia los artistas. "Claro que nos ha sorprendido, pasar del puesto 12, 13 o incluso 14 a estar primeros de la noche a la mañana es una sorpresa".

Defiende que nadie "ni del grupo ni del equipo" ha pagado para propiciar este "subidón", aunque apunta que sí puede haber pagado "alguien ajeno" al grupo. "De tener el dinero de sobra como para meter en una encuesta lo destinaríamos a otro sitio, como a publicidad en Instagram, no en una encuesta que no va a ningún sitio", ha agregado.

"Nosotros vamos a tomárnoslo siempre con humor", subraya, y de hecho, ese día subieron dos vídeos: un grupo de Whatsapp en el que ironizaban sobre cómo iban a juntar dinero para comprar las apuestas y otro en el que simulaban comprar acciones. Todo con el objetivo de "darle la vuelta" a la situación.

Matt defiende que "falta mucha empatía en redes sociales": "Hay que intentar ver que detrás de un perfil, hay una persona. No me imagino una persona alegre con su vida que haga tanto daño por redes y luego pueda estar con una sonrisa. No me cabe en la cabeza".

LA GIRA DEL BENIDORM FEST

A este 2022, Unique llegan centrados en la cita benidormera, y apunta que están "a tope con ensayos". Además, espera que RTVE haga "una gran apuesta por los candidatos y ojalá haya giras por España de los aspirantes a Benidorm o saquen un disco".