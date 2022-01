La "desoladora" 'L'oncle Vània' de Chéjov arriba al Teatre Principal de València

'L'oncle Vània' està dirigida pel director lituà Oskaras Kornusovas i el repartiment ho formen Julio Manrique, Ivan Benet, Raquel Ferri, Lluís Marco, Júlia Truyol, Anna Güell, Carme Sansa i Kaspar Bindeman.

La peça és un text "cabdal" d'Anton Chéjov i del teatre universal on l'autor reflecteix "l'apocalipsi interior d'uns quants destins humans: el tedi, la vida malgastada, l'amor no correspost o el treball inacabable marquen l'existència dels personatges d'una de les obres més desoladores i representatives de l'autor rus", destaca l'Institut Valencià de Cultura en un comunicat.

Segons el director, Chéjov "va voler mostrar en aquesta obra la certesa del pas del temps, la sensació de que a una determinada edat ja no hi ha temps per a canviar i cal sobreviure i acomodar-se al destí".

"La relació entre els personatges del drama és tòxica; és una metàfora de la catàstrofe humana. Molts personatges acaben amb el cor trencat, mai més es podran enamorar, però Vània, davant el buit que li ofereix la vida, decideix resistir per responsabilitat amb la seua neboda Sònia".

"En aquesta versió el temps i l'espai no estan definits; Chéjov va crear un món que no existeix en un espai físic ni tampoc en el temps, però que perviu en nosaltres. I, a més, 'L'oncle Vània' és actual en el món contemporani d'una manera única i sorprenent: parla de temes com el medi ambient, l'emancipació de la dona, la confrontació entre el món tradicional i el món modern, la construcció social que l'amor ja no és viable", conclou.