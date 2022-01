José Bono comparte más de 20.000 documentos, algunos clasificados: "El más personal es una carta de mi madre"

Hace unos días, José Bono publicó casi 20.000 documentos, algunos de ellos clasificados, y aproximadamente 10.000 fotografías recabadas durante las tres décadas en las que se mantuvo en la primera línea de la actividad política.

El que fuera presidente de Castilla-La Mancha, ministro de Defensa y presidente del Congreso ha hablado, este jueves, con el equipo de Espejo público para dar a conocer los motivos de esta publicación, a la que ha considerado un "ejercicio de transparencia".

El político, además, ha destacado que lo más complicado de compartir estas publicaciones ha sido "deslindar lo que era un documento clasificado por la ley" y que, por tanto, no es posible su publicación, de lo que no lo era y sí podía ver la luz.

Bono ha señalado cuál ha sido el documento más personal que ha compartido con el público: "Publicar la primera carta que mi madre me escribió, con letra temblorosa de quien no sabe escribir bien. Incluso, publicarla con alguna falta de ortografía".

Asimismo, el exministro ha explicado que existen algunos documentos que no tienen la etiqueta de "secretos", pero sí están clasificados como "comprometidos". Este es el caso de las advertencias del CNI acerca de los atentados del 11M: "Tres días antes, el CNI advirtió al ministro del Interior de que se iba a producir un atentado yihadista y no se les hizo ningún caso".

La polémica en torno a Garzón

Respecto a la polémica desatada por las palabras de Alberto Garzón acerca de las macrogranjas, Bono ha explicado que "se ha cometido una injusticia" con el Ministro de Consumo. "Antes de leer lo que había dicho, algunos ya le estaban poniendo verde", ha resaltado el político que, además, ha agregado: "Si hay que hablar de alimentos o de ganadería, lo mejor es que lo hable el ministro de Agricultura. Si Garzón va al mercado y ve que hay alimentos, como una carne, que no fuese apta para el consumo, debería haber hablado a través del BOE".

"Que un ministro se preocupe por la calidad de un producto es bueno. Pero hay quien está en su contra simplemente porque le consideran comunista", ha apuntado José Bono que también ha echado un capote al Gobierno de coalición: "A Pedro Sánchez le ha ocurrido algo que no todos van a poder decir: una pandemia, una crisis económica y sanitaria, Filomena, un volcán... Además, gobernar con los restos o residuos del Podemos de Pablo Iglesias no es fácil, aunque Yolanda Díaz es más llevadera".

Pese a estas declaraciones, Bono ha destacado su confianza en que "el Gobierno de coalición va a acabar la legislatura". Finalmente, el político ha añadido que la publicación de todos estos documentos es un "ejercicio de transparencia". "Estoy hablando sin cobrar ni un duro. Me considero una persona decente. Quien no es decente no puede ser transparente", ha destacado Bono, contestando al periodista y colaborador de Espejo público Miguel Ángel Aguilar.