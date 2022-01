La "desoladora" 'L'oncle Vània' de Chéjov llega al Teatre Principal de València

'L'oncle Vània' está dirigida por el director lituano Oskaras Kornusovas y el reparto lo forman Julio Manrique, Ivan Benet, Raquel Ferri, Lluís Marco, Júlia Truyol, Anna Güell, Carme Sansa y Kaspar Bindeman.

La pieza es un texto "capital" de Anton Chéjov y del teatro universal donde el autor refleja "el apocalipsis interior de unos cuantos destinos humanos: el tedio, la vida malgastada, el amor no correspondido o el trabajo inacabable marcan la existencia de los personajes de una de las obras más desoladoras y representativas del autor ruso", destaca el Institut Valencià de Cultura en un comunicado.

Según el director, Chéjov "quiso mostrar en esta obra la certeza del paso del tiempo, la sensación de que a una determinada edad ya no hay tiempo para cambiar y hay que sobrevivir y acomodarse al destino".

"La relación entre los personajes del drama es tóxica; es una metáfora de la catástrofe humana. Muchos personajes acaban con el corazón roto, nunca más se podrán enamorar, pero Vània, ante el vacío que le ofrece la vida, decide resistir por responsabilidad con su sobrina Sònia".

"En esta versión el tiempo y el espacio no están definidos; Chéjov creó un mundo que no existe en un espacio físico ni tampoco en el tiempo, pero que pervive en nosotros. Y, además, 'L'oncle Vània' es actual en el mundo contemporáneo de una manera única y sorprendente: habla de temas como el medio ambiente, la emancipación de la mujer, la confrontación entre el mundo tradicional y el mundo moderno, la construcción social en que el amor ya no es viable", concluye.