La CEU UCH analitzarà els codis ètics de 'segona generació' per a mitjans de comunicació

Segons ha assenyalat la institució acadèmica en un comunicat, els codis ètics dels mitjans de comunicació han establit els principis bàsics de l'ètica periodística relacionats amb les rutines productives dels mitjans, especialment en la premsa. Van començar a aparéixer fa ara un segle i han sigut extensament analitzats.

No obstant açò, en els últims anys han sorgit nous codis que arrepleguen recomanacions ètiques per als periodistes sobre el tractament informatiu i comunicatiu correcte de temes d'importància social singular, com la violència de gènere, la discapacitat o el medi ambient.

Sobre aquests documents no s'ha realitzat encara un estudi científic exhaustiu que analitze el fenomen com una verdadera "segona generació de codis ètics" per a periodistes, amb trets propis, per a contribuir a la seua difusió i millorar el seu compliment. Ara, investigadors de la CEU UCH emprenen aquest projecte d'investigació, que ha obtingut finançament de la Generalitat Valenciana.

El projecte, titulat 'Autorregulación de la comunicación social: Estudio y análisis de contenido de los códigos éticos de segunda generación y elaboración de protocolos de aplicación' i liderat pels professors Hugo Aznar i Maite Mercado com a investigadors principals, és beneficiari d'una de les Ajudes per a Grups d'Investigació Consolidats-AICO/2021, concedides per la Generalitat Valenciana.

El projecte s'emmarca en la Línia d'Investigació sobre Democràcia Deliberativa, Comunicació i Ciutadania (DDyC) de la CEU UCH, que dirigeix el professor Hugo Aznar. En ell participen professors de tres Departaments -els de Ciències Polítiques, Ètica i Sociologia; Comunicació Audiovisual i Publicitat; i Comunicació i Informació Periodística-, al costat d'investigadors de les Universitats de Sevilla i Màlaga.

Els objectius principals del projecte són, d'una banda, analitzar les recomanacions sobre el tractament informatiu i comunicatiu de qüestions socials com la violència de gènere, la infància, la discapacitat i les malalties rares, el consum de substàncies addictives i el medi ambient i canvi climàtic.

En segon lloc, el projecte plantejarà protocols d'aplicació formulats com a test de verificació del seguiment de les recomanacions quan s'elabora una notícia o un contingut comunicatiu o quan s'analitza.

El plantejament del projecte connecta amb l'aposta de les institucions europees en els últims anys pel desenvolupament de l'autorregulació, insistint en la necessitat i la promoció d'estàndards ètics en el camp de la Comunicació Social.

Per als professors de la CEU UCH que emprenen aquest estudi, la investigació científica sobre l'autorregulació mediàtica "pot contribuir a assegurar estàndards ètics sòlids en els mitjans de comunicació, a través de l'anàlisi rigorosa i de la difusió fonamentada de les conclusions".