La Navidad y la covid reducen a niveles alarmantes las reservas sanguíneas: "Sin sangre la sanidad se paralizarla"

Las navidades y los miles de contagios por la variante ómicron de la covid han reducido las reservas sanguíneas hasta niveles alarmantes en muchas comunidades, que han lanzado llamamientos urgentes a la población para que acuda a donar y evite que la sanidad se paralice al tener que suspender intervenciones, urgencias o trasplantes.

Andalucía, Baleares, Canarias, Madrid o La Rioja son algunas de las comunidades que han puesto en marcha campañas extraordinarias para la donación de sangre, que en Navidad suele descender, y que este año también se ha visto afectada por el aumento exponencial de los contagios de covid-19, con la llegada de la variante más contagiosa, lo que influye directamente a donantes de sangre.

Así lo ha explicado a Efe, Luisa Barea, directora gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, al subrayar que la bajada de las donaciones no se corresponde con la de las transfusiones necesarias en las cirugías que se siguen haciendo. A pesar de que reconoce que la pandemia "nos ha dejado a todos muy cansados" , ha reclamado hacer "un esfuerzo grandísimo porque no nos queda otro remedio, ya que la sangre es un recurso que no se puede obtener de otra manera".

"Por eso hacemos un llamamiento a la donación. Sin sangre la sanidad se paralizarla. No se podrían hacer intervenciones, atender urgencias o hacer trasplantes", por lo que urge a poner "el foco en el paciente que lo necesita y al que no se puede dejar tirado".

"Sangre de todos los grupos, sin excepción"

En las últimas horas, la Red Andaluza de Medicina Transfusional ha lanzado un llamamiento para seguir garantizando las necesidades de los centros sanitarios tras los días de Navidad. La Junta subraya que necesita "sangre de todos los grupos, sin excepción". Una necesidad que también tiene Madrid, que reclama donaciones de sangre de los tipos 0-, A-, B-, 0+ y A+.

📢📢 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗔 𝗥𝗢𝗝𝗔 𝗚𝗥𝗨𝗣𝗢𝗦 𝟬- 𝟬+ 𝗔- 𝗔+ 𝗬 𝗕-

▶️ Las donaciones de #sangre no se recuperan. Ayer poco + de 700. Se requieren mínimo 900/día.

▶️ Las reservas continúan por debajo del 50%.



Según los responsables de salud madrileños, las reservas continúan por debajo del 50% y no se recuperan, ya que se requieren un mínimo de 900 al día y se están registrando poco más de 700.

En Baleares, el Banco de Sangre y Tejidos de las Islas ha alertado de que la escasez de sangre "compromete gravemente la asistencia sanitaria de los pacientes". Esta comunidad solo obtiene en la actualidad la mitad de las 200 donaciones que necesita y alerta de que se han reducido en 5.000 el número de donantes nuevos desde el inicio de la pandemia.

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) de Canarias urge a la donación de sangre de todos los grupos sanguíneos, especialmente A+, O+ y O- que han registrado un importante descenso en los niveles de stock.

También necesita reservas de todos los grupos, especialmente del Grupo A-, el Banco de Sangre de La Rioja ante el descenso del 22 % por ciento de las donaciones en Navidad. Los técnicos de este centro explican que la necesidad permanente de donaciones de sangre que tienen se deben a la corta vida útil de los componentes sanguíneos, ya que (las plaquetas tienen una vida útil de 5 a 7 días y los hematíes de 42 días.

¿Puedo donar si tengo covid?

No es necesario realizar una prueba de covid antes de realizar una donación, ya que como explica Luisa Barea, el SARS-CoV-2 no se transmite por la transfusión. "Solo se realizan para donar plasma de convaleciente de coronavirus, un tipo especial de donación para transfundir a pacientes que tienen la covid, pero para la donación de sangre normal y corriente no hay que hacer ninguna prueba específica", asegura Barea e incide en que sí hay unos criterios de selección de los donantes, pues toda donación se rige por el principio de máxima precaución.

Si un donante ha estado enfermo de covid, es necesario que se recupere y que espere 14 días tras la resolución de los síntomas para volver a donar, después de hacerse una prueba que confirme el negativo. Unos requisitos que la doctora Barea no descarta que se modifiquen "al igual que ya se han acortado los periodos de la vuelta al trabajo".

En la actualidad, los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.