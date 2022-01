Alicia Senovilla es ritmo, cercanía y empatía. Detrás de la presentadora de éxito se esconde alguien en quien confiar. Cerró el año 2021 de la peor de las maneras, con la muerte repentina de su padre, pero se agarra al humor para intentar no decaer. Humor y música, porque desde hace trece años presenta el concurso A tu vera en la televisión autonómica manchega, Castilla-La Mancha Media.

Es usted la primera en echarse El Pulso en 2022, ¿qué le pide al año? Sobre todo más sonrisas y menos lágrimas. Las sonrisas siempre indican que nos están pasando cosas bonitas y últimamente veo muy pocas.

A finales de año tuvo que hacer frente a la muerte de su padre, ¿qué significó él para usted? Mi padre me hizo el regalo más importante de mi vida: fue el primero en confiar en mí. Estoy muy triste porque yo no sabía hacer nada sin consultarle. Con él tenía una conexión muy especial, me enseñó la profesión y me dio los mejores consejos: nunca te olvides de dónde vienes y nunca cuentes lo que tú no crees. También he heredado su sentido del humor.

¿El sentido del humor nos salva de todo? De casi todo. En mi vida personal, pero también cuando doy alguna conferencia o me enfrento a una clase, defiendo el siguiente mantra: "No hay nada tan serio que no se pueda decir con una sonrisa". El calor que ofrece una sonrisa es insustituible.

¿A usted no se le borra nunca? Muchas veces se esfuma, pero he aprendido a utilizar la sonrisa para muchas cosas: cuando estoy feliz porque es mi seña de identidad y cuando estoy triste para evitar que la alegría se vaya del todo. La música también es muy importante para el estado anímico.

Eso lo dice porque lleva trece años aflamencando a los manchegos, ¿pensó que tendría tanto éxito un programa así? Si te soy franca, nunca pensé que un programa de copla fuera a durar lo que está durando A tu vera. Son trece ediciones ya y, al contrario de lo que suele ocurrir, este programa no decae. Y yo no canto porque soy más de dar el cante.

Mejor quédese presentando, treinta años le avalan, por algo será… Seguir estando en televisión después de treinta años es un éxito. Es verdad que cuando no estás en una televisión nacional parece que no existes, pero yo soy feliz y pongo la misma pasión en cada uno de los trabajos que desarrollo. Además hay vida más allá de la tele, hay mucha vida. Yo no me considero presentadora de televisión, sino comunicadora.

La echo de menos al frente de un magacín, ¿no tiene ganas? Me encantaría. Es el formato que más me gusta porque estoy acostumbrada a cambiar el registro en un mismo programa, a abordar temas diferentes, con colaboradores diversos y especializados en cada sector: corazón, política, sucesos pero manteniendo mi tono. ¿Por qué hay que hacerlo todo tan trascendental?

Presentó durante años Como la vida en Antena 3 y en la sección de sociedad se reían a mandíbula batiente, ¿qué le parece el corazón actual? Está siendo demasiado agresivo, muy violento y muy intrusivo. No hay prácticamente nada amable ni cariñoso. Como espectadora anhelo más complicidades y menos gritos, pues a veces parece que se les va la vida en ello. Además, antes hablábamos de personajes con categoría más que comprobada. Ahora se habla de personajillos que se creen lo que no son. Es un poco decepcionante.

En aquella época luchó a pecho descubierto contra María Teresa Campos, que estaba en Telecinco, ¿cómo lo recuerda? Fue una época profesionalmente y personalmente maravillosa. Debo reconocer que había mucha tensión porque estaba compitiendo con una institución como es la Campos. Al principio nuestra relación era el reflejo de la brutal competencia. Era como estar en un campo de batalla: yo disparaba con pistolas de plástico y ella respondía con bombas nucleares.

alicia senovilla Comenzó su carrera como redactora en 1990 en el programa de TVE Buenos días, pasó por Canal Sur y disparó su popularidad en 1997, cuando sustituyó a Ana García Lozano al frente de un talk show. Ha trabajado en Antena 3 y diversas autonómicas y en 2020 estrenó Bámbola, un programa del corazón emitido solo en YouTube.

Aun así, hubo muchas veces que la superó en audiencia. Era muy gratificante ver el seguimiento de la audiencia, pero había cierto temor porque todos conocemos el carácter de María Teresa y cuando nosotros conseguíamos algo que ella no llevaba, siempre nos llegaba un mensaje para que no siguiéramos por ahí. El paso de los años hizo que nos acercáramos. Además, en uno de mis peores momentos personales, ella me arropó, nos vimos varias veces y tuvo un comportamiento excelente conmigo. No todos actuaron de la misma manera.

¿Ha contabilizado muchas decepciones? Sí, he tenido varias importantes y, lo peor, es que no me acostumbro porque doy con el corazón todo lo que tengo y espero recibirlo de igual manera, pero no siempre ocurre. Siempre me han dicho que soy demasiado buena y que tengo que ser un poco más mala, pero no me nace.

Se le conocen pocos amores, ¿guarda a los prohibidos en un armario? No, la verdad es soy mujer de relaciones estables. La más importante es la que tuve con el padre de mis hijos con el que tengo una buena relación. La verdad es que tengo una vida muy normal y si he tenido escándalos tampoco os habéis enterado.

¿No ha tenido proposiciones indecentes? Las he parado antes de que se hicieran. En este sentido me he hecho un poco la loca, pero en esta profesión me he visto en situaciones complejas. Sobre todo durante una época cuando fui acosada por uno de mis jefes. Superar aquello fue difícil pero lo logré.