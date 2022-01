El ple de la Diputació d'Alacant demana la dimissió de Garzón amb el rebuig de PSPV i Compromís

La proposta, a la qual s'ha incorporat una esmena parcial de Ciutadans i en la qual es reafirma el suport de la institució a la indústria càrnica, ha tirat avant amb els vots a favor de l'equip de govern de PP i Cs (16) i el rebuig de PSPV i Compromís (15).

En la moció se sol·licita a Sánchez que "desmentisca immediatament les afirmacions del seu company de gabinet" i reclama una campanya nacional i internacional de defensa i suport al sector ramader càrnic amb mesures que contribuïsquen al seu avanç en sostenibilitat.

Durant la sessió telemàtica, el diputat d'Economia i portaveu del PP, Eduardo Dolón, ha criticat que "ni la província d'Alacant ni el conjunt d'Espanya es poden permetre un ministre que, de forma irresponsable, agosarada i ignorant, posa en risc un sector que genera més de dos milions de llocs de treball".

"No podem tindre un ministre al Govern que vaja a un periòdic a dir eixes coses", ha denunciat Dolón, qui ha ressaltat el pes econòmic del sector ramader en la província en aportar més de 50.000 tones de carn a través de les seues més de 200.000 caps de bestiar porcí, oví, caprí i boví.

En la mateixa línia, el portaveu de Cs, Javier Gutiérrez, ha qualificat de "delirant" la situació generada pel ministre i ha presentat una esmena que requereix al Govern al fet que aprove, en el termini de tres mesos, un pla integral d'ajudes específic per al sector per a millorar instal·lacions i garantir el benestar animal i impulsar la seua promoció i el consum dels seus productes a nivell nacional i internacional.

Aquesta esmena reclama la contractació laboral familiar i de temporers en l'àmbit agrícola i la flexibilització de les modalitats de contractació d'energia en el sector. "Estem davant un penós episodi que demostra que tenim un ministre que no s'assabenta i que és un perill per a la indústria agroalimentària d'aquest país", ha advertit el diputat 'taronja'.

Per contra, els grups de l'oposició (PSPV i Compromís) han mostrat el seu rebuig a la proposta, encara que han reconegut la "falta d'encert" de Garzón. "És possible que haguera d'haver-se expressat d'una forma més adequada i precisa però no tant com per a muntar aquest debat, que és absurd i irresponsable", ha indicat el portaveu de Compromís, Gerard Fullana, per a acusar el PP de fer-se ressò d'una "gran mentida" quan diuen que Garzón va contra el sector.

Com a portaveu del PSPV, Toni Francés ha reclamat "més serietat" als 'populars' i els ha acusat de "manipular" les declaracions per a fer "una causa bèl·lica" contra Garzón per unes paraules "tretes de context". Açò sí, ha remarcat que "hauria d'haver sigut molt més pedagògic per a no ser víctima de malinterpretacions: Assumim el que ha dit que totes les activitats econòmiques deuen ser sostenibles i respectuoses amb el medi ambient i que les macrogranges són un problema per al propi sector".