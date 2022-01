La noticia de la confirmación de la relación entre Antonio David y Marta Riesco sigue trayendo cola. Las imágenes en las que se ve al exguardia civil escabulléndose al entrar y salir en casa de la periodista, y que certificaban que los dos estaban juntos, habrían sido vendidas a través de una agencia. Así lo ha afirmado Kiko Hernández en Sálvame.

"Me lo manda una persona que... Si supierais quién es..." ha comenzado a decir Kiko, que aseguraba recibir toda la información de una fuente muy fiable. "Las fotografías se han vendido a través de una agencia. Lo ha vendido la pareja, a petición de ella. Lo ha hecho Antonio David pero a petición de ella. Marta dijo 'se acabó ya. Lo decimos'".

Kiko Hernández ha empezado a elucubrar sobre la conversación que habría podido tener la pareja antes de vender las fotos: "No podemos salir porque sería muy friki que una periodista salga así a decirlo, no puedes salir tú tampoco porque no te van a pagar. ¿Cómo lo hacemos? Pues qué te parece si te camuflas, que parezca que no está preparado".

Pero la información no ha acabado ahí. "Quedan con una agencia, esa agencia hace las fotos en la hora y el momento que le indica Antonio David, a petición de Marta. Y lo han cobrado", ha sentenciado Kiko Hernández.

Kiko Hernández: “Marta Riesco ha vendido la noticia a través de una agencia” #yoveosalvame pic.twitter.com/wTa1e7V0EN — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) January 12, 2022

"Demándame, que sé a quién tengo que llevar al juzgado", dice Kiko

Y, como siempre, Kiko ha querido ir un poco más allá y ha asegurado que viven juntos desde principios de noviembre, pero su relación podría haber empezado antes: "Hay un restaurante en Plaza Castilla, Casa Juan, donde me dicen camareros y empleados que, desde principios del año pasado, son continuas las citas entre Antonio David y Marta en los reservados de ese restaurante".

Antonio Montero ha intervenido y, según el colaborador, Marta Riesco le habría dicho que la información dada por Kiko Hernández "es completamente falsa y lo va a tener que demostrar". Pero el tertuliano no se ha visto amedrentado: "Lo voy a demostrar hoy mismo".

"La información solamente me puede llegar por dos sitios: por Antonio David o por Marta Riesco. Sacamos de la ecuación a Antonio David, la información viene por tu parte. No me la has pasado tú, sino que...", ha dicho antes de guardar silencio. "Demándame, que sé a quién tengo que llevar al juzgado".

'Stories' de Antonio David y Marta Riesco en el mismo hotel. MEDIASET

Entonces, el tertuliano ha mostrado una prueba con la que ha pretendido demostrar que llevaban más tiempo juntos. "Antonio David y Marta Riesco coinciden en el mismo hotel, mientras Olga está en Supervivientes, el día 12 de junio del 2021", ha dicho y ha mostrado dos stories en el mismo lugar. "Es en el hotel Marriott de Málaga. Y llevan solamente un mes... ¡Ya!".