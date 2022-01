Enric Nomdedéu nega haver enviat propaganda electoral i diu que és "seriós i formal" i no un "delinqüent"

El secretari autonòmic d'Ocupació i exedil a l'Ajuntament de Castelló, Enric Nomdedéu, ha negat aquest dimecres haver utilitzat el servici postal del consistori per a enviar paperetes electorals de Compromís en els comicis de 2014 i ha assegurat que és "seriós i formal" i no un "delinqüent".

Nomdedéu s'ha manifestat així aquest dimecres a l'Audiència de Castelló durant la seua declaració al juí amb jurat pel 'cas dels sobres', en el qual, al costat de l'exvicealcaldesa de Castelló, Ali Brancal, i l'ex-assessor de Compromís Miquel Torres, està acusat d'un delicte de malversació per suposadament utilitzar el servici postal municipal de l'Ajuntament de la capital de la Plana per a enviar paperetes electorals en 2014 després d'interposar una querella el PP.

Els tres acusats han coincidit que no van ensobrar durant la seua activitat en no dedicar-se a treballs administratius, realitzant tasques "més especialitzades" degut al seu càrrec, tal com ha declarat Torres.

La Fiscalia sol·licita l'absolució dels tres acusats en entendre que no van tindre coneixement d'eixe enviament i que aquest es va realitzar "per persona o persones desconegudes". Per la seua banda, l'acusació demana tres anys de presó per a Nomdedéu, Brancal i Torres, així com inhabilitació especial per al càrrec o ocupació pública per un període de sis anys; i, a més, sol·licita altres tres anys de presó i inhabilitació especial per un període de dos anys per al secretari autonòmic d'Ocupació per falsedat documental.

Els tres acusats han coincidit que fins el 2018 no han tingut constància de l'existència dels sobres que contenien propaganda electoral. Han indicat que la primera referència al cas va ser durant un ple extraordinari en el qual el denunciant, l'exregidor del Grup Municipal Popular en l'Ajuntament de Castelló Juan José Pérez Macián, "va traure un sobre sense cap remitent i ací em va dir que m'anava a posar una querella", segons Brancal.

"ACTITUDS DURES DEL PP"

Així mateix, els tres processats també s'han mantingut d'acord que els últims anys d'activitat política van haver de bregar amb "determinades actituds dures per part del Partit Popular".

Després de les intervencions dels acusats, han declarat els testimonis. La primera, l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, qui ha indicat que es reclamarà en cas que a l'Ajuntament de Castelló se li haja causat un perjuí després de no personar-se en la causa fins al moment.

Per la seua banda, Pérez Macián ha defès la seua postura al·legant la remissió per correu oficial i a càrrec del consistori de sobres amb capçaleres municipals que van ser dirigits a diferents destinataris i depositats a l'oficina del negociat de correu en diverses caixes. En el lateral de les mateixes, segons ha indicat, va aparéixer el díptic que utilitzava Compromís com a propaganda electoral en 2014.

Segons Macián, ell mateix va redactar un correu a la Junta Electoral després de conéixer en 2014 una "anomalia" en l'enviament de Compromís traslladada per part de Carlos Limonge, excap d'Assumptes Interns. Segons el denunciant, després d'enviar el correu li va demanar explicacions a Nomdedéu.

L'exregidor 'popular' també ha declarat l'existència d'un vídeo en Facebook en el qual, segons ha dit, es veia als acusats ensobrant i corejant el nom del Primavera Europea, partit representant de Compromís en 2014. No obstant açò, ha indicat que actualment el vídeo ja no es troba disponible.

Per la seua banda, les defenses dels acusats han indicat una "contradicció" de Pérez Macián quant al nombre de sobres esmentats en la querella i els indicats durant el juí i, a més, han assegurat que ha variat la seua declaració respecte a les funcions de revisió de l'emissió de sobres per part dels acusats.

Carlos Limonge, que també ha declarat com testimoni, ha assenyalat que els sobres es mantenien dins de caixes amb una carátula de publicitat electoral damunt d'elles i que va ser a partir de veure-la quan va contactar amb Pérez Macián.