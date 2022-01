La Junta empezará a construir el tramo Norte de la línea 3 del metro de Sevilla en 2022 a la espera de financiación estatal

Una década después de que se redactaran los proyectos constructivos de las líneas 2, 3 y 4 del metro de Sevilla, que desde entonces han estado metidos en un cajón, el tramo Norte de la 3 –entre Pino Montano y el Prado de San Sebastián– se ha convertido ya en una realidad sobre el papel. La Junta presentó este miércoles, en un acto con más de una treintena de invitados de la sociedad civil, el proyecto definitivo del trazado septentrional, cuyas obras se prevé que empiecen este mismo año, aunque supeditadas a la necesaria cofinanciación por parte del Gobierno central, que será la que determine los plazos de ejecución de los trabajos.

El presupuesto definitivo del tramo Norte de la línea 3 asciende a 1.045 millones de euros, de los que 44 corresponden a la compra de los ocho trenes que operarán en este recorrido (17 en toda la línea, hasta el Hospital de Valme). Una inversión superior a los aproximadamente 700 millones que se fijaron inicialmente, dado que la actualización del proyecto incluye el IVA y otros aspectos que no se registraron en los documentos originales, como los talleres y cocheras o las instalaciones de las estaciones.

La previsión de la Junta es que las obras de este tramo se puedan licitar la próxima primavera para que los trabajos comiencen a finales de 2022. Las primeras obras programadas serán las del ramal técnico –0,65 km que conectan en superficie las cocheras con la primera estación; el resto de la línea irá soterrada–, que tendrán un coste de 7,5 millones de euros, de los cuales el Ejecutivo andaluz ya ha presupuestado dos para este año. "El resto, en 2023", afirmó la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, quien calificó como "impensable" que el Gobierno central "no aporte financiación" para poder completar el proyecto.

"Colaboración" entre administraciones

Este último punto es clave para el desarrollo efectivo de la línea 3, como ya lo fuera en la construcción de la 1, en la que el Estado aportó el 47% del presupuesto inicial. La nueva infraestructura no podrá optar a los fondos Next Generation, que exigen que la línea esté completamente terminada y en funcionamiento en 2026, requisito, admitió la consejera, que no se puede cumplir. Y la Junta, por sí sola, no puede asumir los más de mil millones que cuesta la línea 3. Por ello, apeló a un "acuerdo" con el Gobierno central para "hacer realidad lo antes posible" el proyecto, "estratégico para Sevilla y su área metropolitana", y confió igualmente en obtener financiación por vías alternativas, como otros programas de fondos europeos o del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Presentación del tramo Norte de la línea 3 del metro de Sevilla. EP

Carazo no quiso entrar en plazos concretos de ejecución y, en consecuencia, de puesta en funcionamiento del tramo Norte, que dependerán del acuerdo de financiación. Lo que sí consideró definitivo es que "si no se empieza ya, no acabaremos nunca". Y aclaró que "no estamos aquí porque 2022 sea año electoral, sino porque llevamos tiempo trabajando en la ampliación del metro".

Por su parte, el alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, que acompañó a la consejera en la presentación del proyecto, anunció que el próximo 26 de enero acudirá a Sevilla la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para mantener una reunión con el regidor y la consejera, en la que se abordará la financiación del metro. "Los sevillanos estamos hartos de esperar", afirmó, agradeciendo a la Junta su "decisión firme" de actualizar la línea 3 y mostrándose convencido de la colaboración "leal" entre administraciones. "Hoy es un gran día para Sevilla", apuntó el regidor hispalense, al tiempo que aseguró que "no podemos permitirnos un parón como el de 2011", por lo que "el siguiente paso es licitar las obras".

También el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, reiteró la "voluntad" del Ejecutivo central para "estudiar" el proyecto. "Lo principal es tener el documento técnico para conocerlo al detalle y, a partir de ahí, crear un grupo de trabajo con todas las partes implicadas, establecer un calendario y acordar, entre otras cosas, el modelo de financiación", dijo, recordando que "es importante conocer el modelo de gestión en el que está pensando la Junta".

Trazado y paradas del tramo Norte de la línea 3. Henar de Pedro

El tramo Norte, al detalle

La 3 será la conocida como línea de los hospitales, ya que solo en su tramo Norte pasará por cuatro (San Lázaro, Virgen Macarena, Victoria Eugenia de la Cruz Roja y centro de especialidades de María Auxiliadora), además del Virgen del Rocío y el Valme en el tramo Sur. El trazado Norte estará compuesto por seis subtramos, además de las cocheras y el ramal técnico.

Subtramo 1. Contempla el cruce con la SE-20 y cuenta con tres paradas: Pino Montano Norte, Pino Montano y Los Mares.

Subtramo 2. Cruza la Ronda Urbana Norte, aunque las obras se ejecutarán con desvíos a medias calzadas manteniendo todos los carriles en ambos sentidos. Abarca las paradas de Los Carteros y San Lázaro.

Subtramo 3. Recorre la avenida Doctor Fedriani y contempla la construcción de un intercambiador para conectar con la futura línea 4, que pasará por encima de la línea 3, con parada en el Hospital Virgen Macarena.

Subtramo 4. Discurre por la Ronda Histórica (estaciones La Macarena y Capuchinos), que se cortará al tráfico excepto para residentes, bicis y transporte público.

Subtramo 5. Cruza las calles María Auxiliadora, Recaredo y Menéndez Pelayo, lo que implicará desvíos alternativos de tráfico, con las estaciones María Auxiliadora y Puerta de Carmona. La primera será un futuro intercambiador con la línea 2, que pasará por debajo de la 3.

Subtramo 6. Irá por Menéndez Pelayo y la avenida de Carlos V para terminar en la avenida de la Borbolla. Las estaciones de este trazado son Jardines de Murillo y Prado, donde conectará con la línea 1. Las obras afectarán al trazado del Metrocentro.

Datos de interés