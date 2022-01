Enric Nomdedéu niega haber enviado propaganda electoral y dice que es "serio y formal" y no un "delincuente"

El secretario autonómico de Empleo y exedil en el Ayuntamiento de Castelló, Enric Nomdedéu, ha negado este miércoles haber utilizado el servicio postal del consistorio para enviar papeletas electorales de Compromís en los comicios de 2014 y ha asegurado que es "serio y formal" y no un "delincuente".

Nomdedéu se ha manifestado así este miércoles en la Audiencia de Castellón durante su declaración en el juicio con jurado por el 'caso de los sobres', en el que, junto a la exvicealcaldesa de Castelló, Ali Brancal, y el exasesor de Compromís Miquel Torres, está acusado de un delito de malversación por supuestamente utilizar el servicio postal municipal del Ayuntamiento de la capital de La Plana para enviar papeletas electorales en 2014 tras interponer una querella el PP.

Los tres acusados han coincidido en que no ensobraron durante su actividad al no dedicarse a trabajos administrativos, realizando tareas "más especializadas" debido a su cargo, tal y como ha declarado Torres.

La Fiscalía solicita la absolución de los tres acusados al entender que no tuvieron conocimiento de ese envío y que este se realizó "por persona o personas desconocidas". Por su parte, la acusación pide tres años de prisión para Nomdedéu, Brancal y Torres, así como inhabilitación especial para el cargo o empleo público por un periodo de seis años; y, además, solicita otros tres años de prisión e inhabilitación especial por un periodo de dos años para el secretario autonómico de Empleo por falsedad documental.

Los tres acusados han coincidido en que hasta 2018 no han tenido constancia de la existencia de los sobres que contenían propaganda electoral. Han indicado que la primera referencia al caso fue durante un pleno extraordinario en el que el denunciante, el exconcejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castelló Juan José Pérez Macián, "sacó un sobre sin ningún remitente y ahí me dijo que me iba a poner una querella", según Brancal.

"ACTITUDES DURAS DEL PP"

Asimismo, los tres procesados también se han mantenido de acuerdo en que los últimos años de actividad política tuvieron que lidiar con "determinadas actitudes duras por parte del Partido Popular".

Después de las intervenciones de los acusados, han declarado los testigos. La primera, la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, quien ha indicado que se reclamará en caso de que al Ayuntamiento de Castelló se le haya causado un perjuicio tras no personarse en la causa hasta el momento.

Por su parte, Pérez Macián ha defendido su postura alegando la remisión por correo oficial y a cargo del consistorio de sobres con membretes municipales que fueron dirigidos a distintos destinatarios y depositados en la oficina del negociado de correo en varias cajas. En el lateral de las mismas, según ha indicado, apareció el diptíco que utilizaba Compromís como propaganda electoral en 2014.

Según Macián, él mismo redactó un correo a la Junta Electoral tras conocer en 2014 una "anomalía" en el envío de Compromís trasladada por parte de Carlos Limonge, ex jefe de Asuntos Internos. Según el denunciante, tras enviar el correo le pidió explicaciones a Nomdedéu.

El exconcejal 'popular' también ha declarado la existencia de un vídeo en Facebook en el que, según ha dicho, se veía a los acusados ensobrando y coreando el nombre del Primavera Europea, partido representante de Compromís en 2014. Sin embargo, ha indicado que actualmente el vídeo ya no se encuentra disponible.

Por su parte, las defensas de los acusados han indicado una "contradicción" de Pérez Macián en cuanto al número de sobres mencionados en la querella y los indicados durante el juicio y, además, han asegurado que ha variado su declaración respecto a las funciones de revisión de la emisión de sobres por parte de los acusados.

Carlos Limonge, que también ha declarado como testigo, ha señalado que los sobres se mantenían dentro de cajas con una carátula de publicidad electoral encima de ellas y que fue a partir de verla cuando contactó con Pérez Macián.