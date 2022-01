La fusió de Mo'Roots i Pool Jazz arriben el divendres a Alcoi amb el circuit 'Sonora'

De la Marina naixen Mo'Roots, finalistes dels Premis Carles Santos 2020. Són un vent de música fresca i mediterrània que conjuga alegria, sentiment i festa amb potents ritmes que inciten a ballar des del primer cop de baqueta. Amb la seua música i energia, apunten directament al panorama festiu de la música popular actual, segons informa la Generalitat en un comunicat.

Per la seua banda, Pool Jazz és una banda sense etiquetes, o, en qualsevol cas, amb moltes etiquetes. Combinen estils com el 'jazz', el 'funk', el 'hip-hop' i l'afro, i arts com la música, la pintura, el ball i la poesia en un mateix escenari, la qual cosa converteix la seua posada en escena en una proposta multisensorial amb la improvisació com a fil conductor, que va ser finalista dels Premis Carles Santos 2020.

Els altres grups que passaran per Alcoi durant el mes de gener són Jonatan Penalba, Ana Zomeño, Spanish Brass i Trobadorets. El circuit Sonora porta per tot el territori valencià als grups i solistes que van resultar finalistes o guanyadors de l'edició anterior dels Premis Carles Santos de la Música Valenciana i ara torna a la carretera d'octubre a març.

Així, sota el lema 'La música et fa viatjar', presenta 30 concerts de 33 artistes valencians que, en aquesta edició, viatgen a cinc localitats: Peníscola, Castelló de la Plana, Bocairent, Alcoi i Alacant.