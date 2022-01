Rebutjat el recurs de la gestora de la planta de Fontcalent contra el decret que suspenia l'activitat

Així consta en una resolució, a la qual ha tingut accés Europa Press, en la qual la magistrada rebutja el recurs i confirma en la seua integritat el decret de suspensió del consistori, adoptat el 8 d'octubre de 2020, en considerar, entre altres raons, que en el seu recurs l'empresa no va demanar ni la nul·litat ni l'anul·labilitat d'eixa decisió i, per tant, no pot pronunciar-se sobre açò.

La resolució de tancament va ser dictada per l'administració davant l'incompliment, per part de l'empresa, dels múltiples requeriments de suspensió del funcionament de l'activitat de planta de valorització de residus procedent de la construcció i demolició, acordada a l'octubre de 2018, i davant el crebant del precinte que s'havia col·locat al juny de l'any següent.

Després del tancament per decret a l'octubre de 2020 de la planta, es va alçar la suspensió de l'activitat quant al tractament de residus no perillosos mentre que es va mantindre per a la resta de treballs, per a permetre a l'empresa un període d'esmena dels documents requerits i aconseguir la llicència.

L'11 de gener de 2021 es va dictar un nou decret pel qual se li denegava a l'empresa la llicència ambiental sol·licitada davant la falta d'esmena d'eixos documents.

Segons assenyala la magistrada en la resolució, cap d'aquestes dos resolucions han sigut impugnades per l'empresa recurrent, ni s'ha sol·licitat dins del termini i en la forma escaient l'ampliació de l'objecte del recurs a elles, per la qual cosa només pot pronunciar-se en relació amb la petició que sí que va ser formulada.

En primer lloc, sobre la legalitat o procedència del precinte decretat i posteriorment alçat, alguna cosa que per a la magistrada manca d'objecte perquè precisament va ser alçat i la resolució 20 de novembre de 2020 no va ser impugnada i, en segon, sobre la vigència del pronunciament del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, del que considerava que es desprenia que estava autoritzada per a l'activitat de tractament de residus.

Sobre aquest punt, la jutgessa assenyala que ja en l'escrit de demanda la mercantil reconeix que, malgrat estar autoritzada per a l'exercici de l'activitat de tractament i valorització de residus, manca de la llicència ambiental preceptiva.

Segons el parer de la magistrada, l'ajuntament no ha contravingut el resolt en l'acte del TSJCV "sinó que en l'exercici de les seues potestats urbanístiques ha requerit a l'actora la presentació d'una sèrie de documentació per a l'obtenció d'una llicència ambiental, i davant la falta d'aportació, l'ha denegat, havent-se aquietat la part actora a aquesta decisió".

Per tant, assenyala que no pot entrar a valorar en aquest procediment si la llicència està ben o malament denegada, "atés que no constitueix l'objecte del mateix, en no haver impugnat expressament la recurrent aquesta decisió".