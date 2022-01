AMP.- Ford fixa el 13 i 14 de gener dies de parada de l'ERTO en vehicles pels problemes en el subministrament de materia

Així s'ha informat aquest dimecres en una reunió urgent de la Comissió de Seguiment de l'ERTO convocada al migdia.

D'aquesta manera, el dijous 13 i el divendres 14 de gener pararà el sistema B -el que fabrica els models Kuga i Transit- d'operacions de vehicles en torn de matí per problemes de subministrament en el material per a fabricar la furgoneta, han assenyalat fonts d'UGT.

Segons la planificació de l'ERTO, cada treballador no pot superar de 15 dies i amb aquest avançament en el seu comptador ara només hi haurà 13 jornades per a la parada en les dates previstes, encara que molt probablement hi haurà canvis pels constants problemes en la cadena de subministrament, auguren fonts sindicals.

Per la seua banda, des de STM, han retret que "només 48 hores de l'Acord del nou ERTO hui mateix ja s'han variat les dates de dies aprovats".

Des d'aquesta secció sindical asseguren "no entendre que en tan poc temps no s'haja pogut preveure que açò anava a ocórrer" i han recalcat "el minvament salarial que pateixen els treballadors en anar a l'atur", així com "el problema de la conciliació familiar, ja que d'un dia per a un altre, de ja per a ja, modifiquen el calendari