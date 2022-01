L'exposició pel centenari de l'actor Antonio Ferrandis torna al Gran Teatre de Paterna

La mostra, que es va inaugurar en el mes d'octubre durant la celebració del Festival de Cinema Antonio Ferrandis, pot visitar-se de nou en la Sala d'Exposicions Josep Antoni Herrero 'Jeroni' del Gran Teatre de Paterna.

'100 anys' és un recorregut per la carrera professional de Ferrandis, amb escenes cinematogràfiques i premis obtinguts per l'intèrpret paterner, i en la qual es mostra també la perspectiva d'amics i companys del sector audiovisual com José Luis Garci, Berlanga o José Sacristán, explica l'Ajuntament de la ciutat en un comunicat.

A través dels panells que conformen aquesta exposició, es reconeix la grandesa de l'actor paterner, dins i fora de la pantalla, mentre que Luis García Berlanga recorda les trobades fortuïtes amb Ferrandis abans que el cinema els unira.

La regidora de Turisme, Cultura i Foc, Teresa Espinosa, ha assenyalat: "Hem convocat una segona edició d'aquesta exposició perquè tots els veïns i veïnes puguen visitar-la i conéixer més sobre el nostre estimat actor que fa 100 anys va nàixer a Paterna i va portar el nom de la nostra ciutat per tot el món".

Antonio Ferrandis va aconseguir nombrosos èxits com a actor i va participar en una gran quantitat de produccions teatrals, cinematogràfiques i televisives. Malgrat que la seua vida professional va ser molt activa i prolífera, sempre va mantindre la seua residència a Paterna i era habitual veure-li passejar pels seus carrers i participar de la vida social del municipi.

L'exposició, que conté també dos audiovisuals i vitrines amb guardons i material personal de l'actor, podrà visitar-se fins al pròxim 14 de gener.

L'accés serà gratuït però s'aplicarà el protocol anticovid vigent per a evitar la propagació del coronavirus.