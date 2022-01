El Mercat de Colón de València obrirà el seu soc amb una desena d'expositors de moda, artesania i decoració

El Mercat de Colón de València acollirà una nova edició del seu soc els pròxims dies 15 i 16 de gener. Es tracta d'un espai que ja s'ha consolidat com un dels markets "més interessants de la ciutat per a adquirir detalls originals i productes de primera línia de diferents sectors com la moda, complements, artesania i decoració", informa l'organització en un comunicat.