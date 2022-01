Aunque Sara Carbonero prefiere mantener al margen de la esfera pública a sus hijos en común con Iker Casillas, Martín y Lucas, hay momentos en los que la periodista hace excepciones. Así lo ha demostrado este miércoles en Instagram.

La comunicadora ha compartido una 'historia' en la que desvelaba una anécdota que ha vivido con su hijo menor, a quien, tras la Navidad, le ha asaltado una duda sobre Papá Noel.

"Pregunta de un niño de 5 años antes de dormir: 'Mamá, si el reloj me lo ha traído Papá Noel, ¿por qué tienes que configurármelo tú?'", ha escrito Carbonero, de 37 años, sobre su conversación con Lucas.

Sara Carbonero comparte una anécdota con su hijo Lucas. INSTAGRAM / SARACARBONERO

La creadora de Slowlove ha halagado la reflexión del menor, asegurando que es un niño "sabio". "A ver qué respondes...", ha añadido, con ironía.

La pareja de Kiki Morente no ha hablado en demasiadas ocasiones del pequeño, aunque no cabe duda de que se siente orgullosa de él. "Es un alma libre, un pequeño salvaje, independiente, disfrutón por naturaleza, un 'malandro' al que no le gusta estar en primer plano, un quitapenas profesional", dijo sobre él el pasado mes de junio, con motivo de su quinto cumpleaños.