Puig aposta per superar la taxa de reposició de funcionaris i per cobrir totes les places vacants

20M EP

NOTICIA

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha advocat per superar la taxa de reposició de treballadors públics, com ha demanat el govern valencià en diverses ocasions al Ministeri de Funció Pública, i per cobrir totes les places vacants per a "donar resposta al gran repte de la inversió que permeta la recuperació de l'ocupació i la superació de la pandèmia".