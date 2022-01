Cvirus.- Mèdics valencians exigixen "una contractació més flexible i urgent" per a fer front al "tsunami" de la 6a onada

Així, convocats per CCOO, CSIF, Intersindical, Simap i SAE, han protestat aquest dimecres enfront de l'Hospital Peset de València per a denunciar que la renovació dels contractes covid "no són suficients en aquesta sisena onada a causa de l'alta contagiositat que es dona tant en la població general com en els treballadors de la sanitat".

A més, assenyalen que els caps de setmana i festius aquesta situació s'agreuja a causa de "la impossibilitat de contractar personal" ja que les borses de treball estan tancades aquests dies.

Sobre aquest tema, Eva López, d'Intersindical, i Sara Martínez, en nom dels convocants, han evidenciat que la sobrecàrrega de l'assistència és "brutal" i que "no es pot esperar al fet que es facen efectives les places estructurals", sinó que necessiten "solucions ja de manera urgent".

Així mateix, han advertit que no es cobreix les baixes laborals ni els dies de vacances en aquest Nadal, la qual cosa afecta al treball dels professionals i l'atenció que reben els pacients. Un exemple assenyalen, és que els metges de primària tenen una agenda diària d'uns 70 pacients i en lloc d'acabar a les 15.00 hores estan acabant la seua jornada a partir de les 19.00 hores.

Aquesta saturació provoca que les portes de primàries siguen punts "molt conflictius" perquè la gent es posa "nerviosa" per les llargues cues que ha de fer i les agressions verbals als professionals són "molt freqüents". Fins i tot s'han produït alguna física, afirmen.

Al seu torn, com els malalts no pot ser atesos en primària estan acudint als hospitals, la qual cosa està traslladant la saturació a urgències hospitalàries, al costat de la vigilància intensiva. Un exemple, el Peset té ara 11 UCI ocupades i 100 ingressos.

Per la seua part, el delegat de CESMCV Jesús Gil ha comentat que la situació del Peset és molt similar a les de la resta de departament encara que s'agreuja perquè atén a "una població més envellida i urbana. Així, adverteixen que estan registrant dades "molt alarmants" com la positivitat, ja que una de cada dos proves ix positiva; llits d'ingressos estan ja ocupades al 24% i la de les UCI al 40% "amb un truc perquè s'estan tornant a habilitar zones fora de les UCI on es disposa d'un respirador". Per açò s'ha hagut de suspendre la cirurgia no urgent.