Kiko Hernández asegura en 'Sálvame' que "Rocío Flores va poniendo a parir a Olga"

La portada de Lecturas, que afirma que Antonio David y Marta Riesco estarían viviendo juntos ha puesto patas arriba a todo el mundo. Antonio Rossi, colaborador de El programa de Ana Rosa ha confirmado la información, con la autorización de Marta Riesco. "Me ha reconocido que no quiere hablar del asunto pero que no se puede negar lo evidente. Empezaron a partir de que se hizo oficial la separación, antes no".

En estos momentos, una de las cosas más interesantes y que más se preguntan en el plató de Sálvame es la reacción tanto de Olga Moreno como Rocío Flores. Y precisamente, de esta última, Kiko Hernández ha asegurado algo muy comprometido.

"La íntima amiga de Marta Riesco se llama Rocío Flores y conocía esta relación. Son íntimas amigas... y Rocío va poniendo a parir a Olga. La va poniendo a parir por Mediaset", ha recalcado Kiko Hernández en el programa.

Kiko Hernández: “Rocío Flores sabía la relación de su padre con Marta Riesco y va poniendo a parir a Olga. Nos han vendido la imagen de familia feliz y no es así” #yoveosalvame pic.twitter.com/Q170u204xF — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) January 12, 2022

Pero Marta López lo ha negado todo, afirmando que tanto Rocío Flores como Olga Moreno mantienen una relación muy cordial y de afecto. "Es muy grave lo que estáis diciendo". Pero nadie ha apoyado las palabras de Marta López, que insiste en ser muy buena amiga de Olga Moreno y saber, de primera mano, que la relación entre Rocío y Olga es buena.