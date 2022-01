L'Ajuntament estén els cursos formatius per a joves als pobles de València

Els cursos són gratuïts i intensius i s'oferixen en horari de matí o vesprada. En finalitzar, es podrà obtindre un certificat acreditatiu d'aprofitament, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Es tracta d'accions formatives per a adquirir competències digitals i ofimàtica, cursos d'informàtica, monitor/a de menjador i manipulació d'aliments, modelatge i impressió en 3D, reparació de smartphones, tablets i altres dispositius, de conducció de carretons elevadors o TICS, entre uns altres.

Els cursos es desenvoluparan entre gener i març. Són presencials i tindran lloc en Espai Jove VLC, l'edifici de la Regidoria de Joventut, situat al carrer Campoamor, 91, així com en alguns centres municipals de joventut.

Com a novetat d'aquesta edició, els cursos també tindran lloc a Benimàmet, per a donar servici a la gent jove de Pobles de l'Oest; a Borbotó, per a la de Pobles del Nord, i a Castellar-l'Oliveral, per a la de Pobles del Sud, per a afavorir que les persones jóvens que visquen més allunyades del nucli urbà ho tinguen més fàcil per a accedir als programes de la Regidoria de Joventut.

La regidora de Joventut, Maite Ibáñez, ha recordat que també s'ofereix el Servici d'Informació i Assessorament Juvenil (SIAJ) en matèria d'ocupació, "en el qual les persones joves reben una atenció personalitzada i directa", i ha animat al fet que ho utilitzen.

Finalment, Ibáñez ha valorat "molt positivament" la demanda dels cursos d'idiomes, que han cobert "quasi per complet" les 460 places oferides per a anglés i valencià. Per primera vegada, aquests cursos es duen a terme també als pobles de València, on també s'està registrant una "molt bona resposta".

En finalitzar cada curs del Programa Eines es podrà obtindre un certificat acreditatiu d'aprofitament del curs emès per l'entitat formadora i/o la Regidoria de Joventut. El termini d'inscripció està obert, a través de la pàgina web de la Regidoria.