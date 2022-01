Alexia Rivas reabre su guerra con Marta López: "No me han gustado cosas de las que me he enterado últimamente"

Ya casi han pasado dos años desde que salió a la luz el famoso 'Merlos Place', historia que unió -o separó- a Marta López y Alexia Rivas a causa del mismo hombre, Alfonso Merlos. Desde entonces, la tensión entre ambas ha sido más que palpable, aunque más que desencuentros han tenido diferencias. Sin embargo, parece que esta mala relación no ha terminado de cerrarse.

Ambas compartieron reality al concursar en Supervivientes 2021, donde estuvieron poco tiempo juntos, y al salir han intercambiado críticas en plató. Pero, desde que ambas son colaboradoras de Ya es mediodía, la tirantez parece haber quedado a un lado, aunque no la han olvidado del todo.

Al menos, Alexia Rivas y Marta López no van a terminar siendo amigas, según se ha podido ver en la opinión de la periodista este martes en Ya son las ocho. En concreto, ha sacado a relucir a su compañera cuando se han puesto a hablar de las chanclas con calcetines del tertuliano Iván García.

"Son maravillosas. Pero una cosa, ¿por qué Marta ha dicho que eran un cuadro? Mejor que lo que lleva ella", criticó. "Es que no me fastidies, un buen Chanel con unos calcetines, que no la pobrecita que me lleva cuatro trapos... No".

"Vuelve a haber tensión en esta pareja", comentó Miguel Ángel Nicolás. "A mí no me gusta como viste, pero tampoco me han gustado cosas de las que me he enterado de ella últimamente", respondió Rivas sin querer entrar en más detalles.