Beamud defèn els "valors" de les Magues de Gener i critica el "desconeixement profund" de Catalá

Beamud ha defès a més els "valors" d'aquesta festa després que María José Catalá haja reiterat la seua oposició a la celebració de la cavalcada, que considera que l'alcalde, Joan Ribó, "ha elevat a rang de festes tradicionals". La portaveu del PP ha demanat que les magues no pugen al Balcó del consistori i tinguen un protagonisme "vetat als Reis Mags" enguany.

Sobre aquest tema, la regidora d'Espai Públic ha respost que "el govern de Joan Ribó garanteix la pluralitat" d'activitats "a diferència del PP, que prohibia sistemàticament les actuacions d'humoristes o de cantants en valencià, governant de forma sectària i caciquista"

Així, ha indicat a Català que els permisos per a ús de la via pública són actes reglats i ha sostingut que "aquesta petició demostra el desconeixement profund que la senyora Català té del funcionament de l'Ajuntament de València, ja que l'autorització d'activitats en la via pública es fa d'acord amb l'Ordenança d'Ocupació del Domini Públic Municipal, la Llei d'Espectacles Públics i altres normatives sectorials".

Lucía Beamud ha lamentat que "la diversitat de càrrecs que ocupa la senyora Català li puga estar generant dispersió laboral i açò no li permeta conéixer el funcionament del consistori com correspondria". No obstant açò, si aquest no fóra el cas, també s'ha preguntat "si és que vol que l'Ajuntament actue discrecionalment segons els interessos del Partit Popular".

En aquest sentit, Lucía Beamud ha dit que "el Partit Popular va canviar les ordenances per a prohibir qualsevol concentració ciutadana en dos de les places més importants de la ciutat, la plaça de l'Ajuntament i la plaça de la Verge, l'espai on es concentraven tots els mesos als afectats per l'accident del metro de València".

En canvi, ha sostingut, "ara València és coneguda per ser una ciutat oberta, diversa i on cabem tots i totes". "València és una ciutat transparent, democràtica i en la qual tots i totes tenim el mateix dret a reivindicar i celebrar, com és el cas dels Magues de Gener, que simbolitzen tres conceptes universals com la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Una tríada de valors que totes les persones demòcrates haurien de defendre, també la responsable del PP en la ciutat de València", ha conclòs.