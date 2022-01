Han ganado a Goliat, pero su triunfo es "sobre todo moral". 20minutos.es ha contactado con algunos de los profesionales de la Comunitat Valenciana que, a través del Sindicato Médico de esta comunidad (CESM-CV), presentaron una denuncia contra la Conselleria de Sanidad por falta de medios de protección durante la primera ola de la pandemia.

En aquellos momentos "arriesgaron sus vidas" y ahora la Justicia les ha dado la razón reconociendo su esfuerzo y entrega con un fallo judicial pionero y que puede abrir la puerta en toda España para que otros profesionales sanitarios exijan responsabilidades a la Administración.

Algo en lo que inciden desde el sindicato artífice de la demanda. "Estamos muy contentos. No es el hecho económico. Han reconocido que teníamos razón. Que quienes tenían que velar por nuestra seguridad nos desprotegieron. Nos dijeron que no tenían medios, pero que teníamos que seguir ahí", zanja Víctor Pedrera, facultativo y secretario general de Sindicato Médico de la Comunitat, que cifra entre 8 y 10 millones de euros la cuantía de las indemnizaciones que tendrá que abonar la Conselleria de Sanidad en caso de no prosperar el recurso que la Administración ya ha presentado. Y eso sin sumar el aluvión de nuevas demandas que se esperan tras el fallo.

María José Ramos (48 años). Médico de Familia en el centro de salud de Altabix (Elche).

Escuchar a esta madre de familia con 20 años de experiencia como médico de cabecera es demoledor cuando recuerda lo vivido desde marzo de 2020. "Te entra miedo porque tú estás dispuesta a darlo todo pero en ese momento ves que no se te facilita el material que estás pidiendo". Y sabe bien de lo que habla: "Pedía una mascarilla de las azules, las quirúrgicas [con un tiempo recomendado de uso útil de 4 horas] y me decían: 'Sigue usando la que tienes, porque no tengo más'. Y eso hizo: "Llegué a estar dos semanas con la misma mascarilla en turnos de más de 8 horas y con guardias domiciliarias".

Lo que cuenta de aquellos días sigue poniendo la carne de gallina. "Me negué a usar el mismo EPI cuando había atendido a un positivo. Querían que fuera a otro domicilio con ese equipo, pudiendo contagiar", rememora. Y peor aún: "El EPI no llegaba hasta los tobillosy tuvimos que suplementar con bolsas de basura".

La doctora Ramos tiró de vocación para no desfallecer: "Aunque tengas miedo piensas... aquí hay que estar, hay que sacar aunque no haya". Se refiere a los medios, a las fuerzas, a los ánimos...Porque en esos días flaquearon. Y mucho.

"Lo peor fue escuchar a mi hijo de 5 años llorando detrás de la puerta de mi habitación". Se refiere a cuando se contagió. Fue rápido. "Nos confinaron en marzo y en abril me contagié. Me perdí el cumpleaños del mediano, que cumplía 7 años el 23 de abril". Del mayor (12 años entonces) recuerda que "me enviaba audios cuando estaba de guardia diciéndome que me cuidara. Nunca lo hubiera creído".

Sobre los pacientes tiene sentimientos encontrados. "Es una sensación agridulce", sentencia. "Los aplausos te daban ánimos, te hacÍan sentir querido, pero sabíamos que terminarían y que luego llegarían los reproches". Y llegaron. "Cuando no puedes atenderles porque hay trabajo acumulado, consultas Covid y las consultas habituales, la gente se vuelve contra ti".

Mario Medina (37 años). Médico de Familia en el centro de salud de Marina Española, especialista en Pediatría (Elda ).



Mario Medina es especialista en pediatría en el centro de salud Marina Española, en Elda (Alicante) ARCHIVO

"Había desinformación y mucho miedo. Se comparaba al ébola. Todo el mundo estaba confinado y los pocos que salíamos éramos los médicos, que también teníamos miedo, como todos". Así recuerda este facultativo, casado con otra doctora y padre de una niña de 9 años, los primeros días de la pandemia.

"Lo pasamos muy mal, nos sentíamos desprotegidos y expuestos", recuerda. Por eso recalca el valor de la sentencia que el colectivo acaba de ganar. "Esto va más allá de la cuantía económica. Nos dejaron como mentirosos, la administración y nuestros propios gestores, que pedían medios que no les daban. Y a los pacientes había que seguir viéndoles", cuenta.

"Estuvimos trabajando en primera línea prácticamente a pelo. Había compañeros que lavaban las mascarillas o directamente se las hacían porque no había". "Yo me negué a prolongar los EPI con bolsas de basura, en mi caso porque soy muy alto", cuenta. Como la doctora Ramos, el doctor Medina también tuvo que "reutilizar los EPI" y vio cómo se entregaba, incluso, "material caducado". En su caso apostó "por extremar la limpieza y otras medidas". Pero casi al final de esa primera ola también se contagió.

Como todos los médicos padres y madres de familia, enfrentar a su hija fue duro. "Tuve que explicarle que no la podía abrazar ni dar besos. Lo llevaba mal", recuerda. De aquellos meses guarda en su consulta los dibujos de su pequeña con un mensaje claro y directo: "Papá aunque lleves la mascarilla estás muy guapo".

Con esa mascarilla atendía a diario a sus pequeños pacientes. "Soy especialista en pediatría y con los niños las consultas telefónicas son difíciles. Seguían viniendo, y tenías que dejar pasar a uno de los padres... aumentaban los riesgos de contagio".

Por eso el doctor Medina insiste en la sentencia: "Es muy importante porque ha dejado claro que, si hubiera otra pandemia, la administración está obligada a garantizar los medios de protección y de transporte para que los profesionales puedan atender a los pacientes y llegar hasta sus domicilios", remarca.