Els Goya es 'plantaran' a València amb una dotzena d'estatuetes gegants creades per artistes fallers

Prèviament, el 4 de febrer, l'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Turisme i Internacionalització, instal·larà 12 rèpliques gegants de l'estatueta dels Premis Goya per tots els barris amb l'objectiu de "visibilitzar que la ciutat serà la seu de la cerimònia dels Goya".

"Volem obrir la gala a qualsevol ciutadà, que els veïns de València coneguen que la seua ciutat serà la seu de la festadel cinema espanyol, que reivindica la nostra cultura a les arts cinematogràfiques. Per açò, posarem reproduccions gegantes de l'estatueta dels premis en 12 punts de la ciutat perquè la gent puga fotografiar-se amb elles i gaudir i compartir aquestagran festa", ha explicat la vicealcaldesa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, després de visitar, al costat del regidor de Turisme, Emiliano García, els tallers del Gremi d'Artistes Fallers on s'estan elaborant les escultures.

Les còpies de l'estatueta es col·locaran la Ciutat de Les Arts, a Ciutat Vella, Olivereta-Nou Moles, Patraix, Extramurs-Arrancapins, Monteolivete, Aiora, Cabanyal-Canyamelar, Hort de senabre-Creu Coberta, Orriols, Benicalap i Benimàmet.

Està previst que el dia 12, coincidint amb la celebració de la gala, a les places on s'instal·len ara les rèpliques de les estatuetes, actuen bandes de música interpretant bandes sonores de les pel·lícules de Luis García Berlanga.

"Encarem aquest 2022 amb molta il·lusió perquè anem a acollir una de les principals gales culturals d'Espanya, que és l'homenatge i la festa del nostre cinema espanyol, i la ciutat de València té la sort de ser la seu on es celebrarà aquesta festa. Volem compartir eixa festa i reivindicació de la nostra cultura i el nostre cinema amb tota la ciutadania i, per açò, hem realitzat aquesta reproducció de l'estatueta dels premis Goya que és un model original d'un altre valencià il·lustre com Mariano Benlliure", ha destacat la vicealcaldesa.

"Aquestes escultures de Benlliure -ha continuat- estaran presents en els nostres carrers just quan, a més, estem reivindicant la figura d'un altre valencià internacional com Berlanga. Estem molt contents perquè estem lligant a dos prohoms de la ciutat de València, dos grans referents nacionals i internacionals com Berlanga i Benlliure, als quals reivindiquem en aquesta representació".

Sandra Gómez ha destacat que, amb aquesta acció, la gala dels Goya "arribarà a tots els barris i, al mateix temps, enalteix el treball dels artistes fallers, els qui han estat vinculats al món del cinema històricament amb la construcció de decorats per a pel·lícules, així com el valor cultural de les falles com a Patrimoni de la Humanitat".

VISITA DE DIRECTORS D'ART A TALLERS FALLERS

Així mateix, ha agraït la disposició del Gremi d'Artistes Fallers a col·laborar en la celebració dels Goya amb l'execució de les estatuetes en els seus tallers i ha anunciat que des de la Film Office se'n va a organitzar una visita de directors d'art a la Ciutat de l'Artista Faller perquè puguen comprovar les possibilitats artístiques que alberguen els seus tallers.

Gómez, igualment, ha reivindicat les activitats que està organitzant la ciutat de València durant 2021 i amb més intensitat en 2022 amb motiu del centenari del naixement de Luis García Berlanga.

"Volem reivindicar aquesta cerimònia dels Goya, la festa del cinema espanyol, durant tot aquest 2022, aprofitant la celebració del centenari de Berlanga. Ja hem dut a terme diferents activitats com a concerts, representacions teatrals, exposicions, homenatges i ara ens queda el més gros en el mes de febrer on anem a reivindicar el centenari de Berlanga entorn d'una de les grans herències que ens va deixar com és l'Acadèmia del cinema espanyol i la gala dels Goya", ha asseverat.