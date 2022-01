Cvirus.- Puig defèn que cal ser "més prudents que mai" davant les previsions de l'OMS

"Hem de ser més prudents que mai, no hi ha una altra recepta", ha declarat en Alacant, després d'insistir que el pic de la sisena onada encara no ha arribat perquè "el creixement exponencial d'ómicron està ací i no es pot dubtar d'açò".

Puig ha recordat que la pròpia Organització Mundial de la Salut advoca per "ser persistents en les mesures que han funcionat". "La ciutadania ha de saber que estem en plena epidèmia, eixe és el pla de prevenció", ha recalcat.

Per tant, ha cridat els valencians a ser prudents "al màxim" mentre no s'estabilitze la situació sanitària, ja que la Conselleria de Sanitat va notificar aquest dimarts més de 16.000 nous casos a la Comunitat.

Açò suposa, ha constatat, que es genera una situació "molt difícil de gestionar" des del punt de vista sanitari i també econòmic. "Veiem aquest moment amb preocupació", ha reconegut, però ha afegit que "cal veure si eixes visions de l'OMS es reflecteixen o no".

NO ÉS EL MOMENT DE TRACTAR LA COVID COM A GRIP

Preguntat pel pla en el qual treballa el Govern per a tractar el virus com una grip, Puig ha reiterat que uns dies o setmanes pot arribar el pic de l'onada, però ha tornat a demanar prudència perquè "encara no és el moment" d'abordar-ho. De moment ha assegurat que només és un debat "semàntic", encara que creu que serà fonamental pròximament.

"Estem encara en el centre de la sisena onada (...) Els ciutadans han de saber que poden produir-se molts contagis, la majoria seran lleus, però pot haver-hi greus sobretot en persones vulnerables", ha exposat, i ha tornat a advocar per l'ús de mascareta, per mantindre la ventilació i la distància de seguretat i per no participar en "grans esdeveniments".

Davant la "gran tensió" sanitària, el president valencià ha destacat que l'estratègia del Consell passa per accelerar la vacunació, tant en les terceres dosis com els xiquets a partir de 5 anys des d'aquest dijous, i sobretot en la prevenció.