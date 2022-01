El PP demana a Ribó que les Magues de Gener no pugen al Balcó i tinguen un protagonisme "vetat als Reis"

"Les Magues de Gener no són tradició i és una aixecada de camisa que Compromís i PSPV dediquen esforços, mitjans humans com a policies i recursos econòmics per a celebrar aquest acte, organitzat amb diners de tots els valencians", ha afirmat en un comunicat Catalá, que subratlla que l'equip de govern paga 25.000 euros a la Societat Coral Micalet per a organitzar aquests actes.

Segons Catalá, "Compromís dona més diners a entitats pancatalanistes que a associacions que lluiten contra el càncer infantil. És així de dur i de trist però aquestes són les seues prioritats". En aquesta línia, ha lamentat que l'equip de govern "traslladara la cavalcada dels Reis Mags a la Plaça de Bous i, no obstant açò, li done la Plaça de l'Ajuntament a les Magues republicanes".

"Hi ha una clara doble vara de mesurar sobre les restriccions que se li apliquen a un o a un altre esdeveniment en funció de la simpatia que desperta en Compromís: als Reis Mags en recinte tancat, i a les Magues de Gener a la Plaça Ajuntament i a l'aire lliure. Esperem que el senyor Ribó no les puge al balcó de l'Ajuntament i no els done un protagonisme que ha vetat als Reis Mags".

Així mateix, el PP ha denunciat que els organitzadors tenen ja activat el repartiment i reserva de cadires, tot i que encara no han presentat l'Ajuntament ni la memòria descriptiva ni el plànol delimitat amb els espais a ocupar. Al seu juí, "és com a poc sorprenent que els organitzadors ja estiguen posant a la disposició de la gent les cadires quan encara no tenen l'autorització administrativa definitiva".

El PP ha recordat que una de les magues republicanes és una regidora de l'equip del govern que és també la responsable de donar l'autorització d'ocupació de via pública. "La Llei 40/2025 assenyala que les autoritats amb un interés personal han d'abstindre's de prendre la decisió", assenyala la formació, que demana que la regidor "s'abstinga i no participe en la presa de decisions".