Puig defiende que hay que ser "más prudentes que nunca" ante las previsiones de la OMS

"Tenemos que ser más prudentes que nunca, no hay otra receta", ha declarado en Alicante, tras insistir en que el pico de la sexta ola todavía no ha llegado porque "el crecimiento exponencial de ómicron está ahí y no se puede dudar de ello".

Puig ha recordado que la propia Organización Mundial de la Salud aboga por "ser persistentes en las medidas que han funcionado". "La ciudadanía debe saber que estamos en plena epidemia, ese es el plan de prevención", ha recalcado.

Por tanto, ha llamado a los valencianos a ser prudentes "al máximo" mientras no se estabilice la situación sanitaria, ya que la Conselleria de Sanidad notificó este martes más de 16.000 nuevos casos en la Comunitat.

Esto supone, ha constatado, que se genera una situación "muy difícil de gestionar" desde el punto de vista sanitario y también económico. "Vemos este momento con preocupación", ha reconocido, pero ha añadido que "hay que ver si esas visiones de la OMS se reflejan o no".

NO ES EL MOMENTO DE TRATAR LA COVID COMO GRIPE

Preguntado por el plan en el que trabaja el Gobierno para tratar el virus como una gripe, Puig ha reiterado que unos días o semanas puede llegar el pico de la oleada, pero ha vuelto a pedir prudencia porque "aún no es el momento" de abordarlo. De momento ha asegurado que solo es un debate "semántico", aunque cree que será fundamental próximamente.

"Estamos aún en el centro de la sexta ola (...) Los ciudadanos tienen que saber que pueden producirse muchos contagios, la mayoría serán leves, pero puede haber graves sobre todo en personas vulnerables", ha expuesto, y ha vuelto a abogar por el uso de mascarilla, por mantener la ventilación y la distancia de seguridad y por no participar en "grandes eventos".

Ante la "gran tensión" sanitaria, el presidente valenciano ha destacado que la estrategia del Consell pasa por acelerar la vacunación, tanto en las terceras dosis como los niños de a partir de 5 años desde este jueves, y sobre todo en la prevención.