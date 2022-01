AMP.- Cvirus.- Els valencians diagnosticats amb covid rebran l'alta laboral de forma automàtica

Així, ho ha anunciat aquest dimecres la consellera de Sanitat, Ana Barceló, després de mantindre una reunió amb el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, que havia reclamat la petició de la patronal d'habilitar un sistema per a agilitzar la tramitació de baixes i altes laborals.

D'aquesta manera, els metges de família de la Comunitat Valenciana podran tramitar en un mateix acte el diagnòstic covid, la baixa laboral i l'alta, que serà efectiva de forma automàtica als set dies de l'inici dels símptomes, encara que podrà estendre's el temps necessari.

A més, també s'agilitzarà la tramitació de les baixes dels casos diagnosticats per punts centralitzats d'obtenció de mostres de la xarxa pública, laboratoris privats o els test que es realitzaran a les oficines de farmàcia dins de l'acord aconseguit amb els col·legis professionals.

En aquests casos, les baixes se sol·licitaran a través de la web per part del pacient en un enllaç que s'activarà a partir del divendres i l'alta també es rebrà també de forma automàtica als set dies de l'inici dels símptomes.

A través de la inspecció sanitària, el part de baixa es comunicarà a l'INSS i d'allí a les empreses directament. Les persones que s'hagen fet un test d'autodiagnòstic hauran de confirmar el positiu en qualsevol dels dispositius acreditats, incloent laboratoris privats o oficines de farmàcia.

Sobre aquest tema, Navarro ha agraït a Barceló que haja donat resposta a la petició de la patronal d'agilitzar el sistema de baixes i altes per a evitar el col·lapse "a causa del pic que estan registrant la societat en general, però especialment empreses de sectors importants que no poden parar perquè estan prestant un servicis als seus ciutadans". Així mateix, ha aplaudit l'"esforç" de Sanitat i la col·laboració públic-privada, ja que comptaran amb la participació de farmàcies i laboratoris privats.

Per la seua banda, la consellera ha ressaltat que s'agilitza la tramitació de les altes i baixes per a facilitar la seua obtenció per part dels pacients. D'aquesta manera, ha ressaltat que "en uns moments d'important càrrega assistencial per als professionals, també anem a reduir els actes de caràcter administratiu que han de realitzar els centres de salut".

"EVITAR EL COL·LAPSE LABORAL"

De la mateixa manera, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reconegut que hi ha un "col·lapse" laboral per la burocràcia en la cobertura de baixes de treballadors contagiats i ha destacat l'acord aconseguit entre la patronal i Sanitat com a avanç per a desembossar-ho. Així, ha cridat a buscar una major agilitat, sobretot en el cas dels professionals sanitaris perquè no hi haja un "sobreesforç".

Puig, a preguntes dels periodistes a Alacant, ha garantit que es busquen "totes les mesures per a intentar desburocratitzar l'Atenció Primària i generar l'espai més raonable en les pròximes setmanes", fins a arribar al pic de la sisena onada. Sobre aquest tema, ha recordat que s'ha multiplicat per deu el nombre de contagis mentre hi ha al voltant del 50% menys d'hospitalitzats que en l'anterior onada.