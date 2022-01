La OTAN avisa tras evidenciar otra vez la nula sintonía con Rusia: "Hay un riesgo real de conflicto armado en Europa"

La OTAN y Rusia no son amigos, y si se consideran conocidos ni siquiera se saludan. La brecha entre ambos es tan evidente que volvió a demostrarse este miércoles en Bruselas tras una reunión, larga, entre Moscú y la Alianza, que se saldó sin ningún avance. Tan estancada está la situación que el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg ha avisado: "Hay un riesgo real de conflicto armado en Europa".

Las peticiones de Moscú son una quimera para Stoltenberg. Putin quiere que la OTAN cierre la puerta a la entra de Ucrania en el grupo, pero eso no pasará. "No vamos a cambiar nuestra estrategia, y Rusia no tiene nada que decir porque es algo que solo compete a la OTAN y a Ucrania", sentenció el secretario general, preocupado por una posible escalada en la frontera ucraniana, de donde Putin quiere que la Alianza retire a sus tropas.

Igual que sucedió el lunes entre Rusia y Estados Unidos, las conversaciones, "nada sencillas" según Stoltenberg no han servido para nada. Pocos avances, brechas muy claras y soluciones lejanas. El contexto es difícil, pero precisamente por eso, dice la OTAN, sentarse a hablar es "necesario". Las reuniones siguen este jueves en Viena, en el marco de la OSCE.

Pese al claro distanciamiento, la OTAN quiere mantener viva la agenda y que se planteé un calendario para seguir conversando: el control de armas, la limitación de misiles y medidas para aumentar la transparencia en las maniobras militares son, entre otros temas, los asuntos para explorar con Rusia en futuros encuentros, siempre y cuando la voluntad de Moscú esté en niveles aceptables. Putin no se cierra, pero sus pretensiones son imposibles para la Alianza.