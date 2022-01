La Justicia ratifica definitivamente que no hubo delito en la Caja de Solidaridad de Podemos

"No consta distracción de los fondos". Con este resumen, la Audiencia Provincial de Madrid archiva definitivamente la causa que investigaba la Caja de Solidaridad de Podemos, confirmando que no hubo administración desleal. Así consta en un auto al que ha tenido acceso 20Minutos, en el que el tribunal descarta por tercera vez que ese fondo al que los dirigentes del partido hacen donaciones de sus sueldos para destinarlas a proyectos sociales se utilizase para desviar dinero de la formación.

Según el escrito, los magistrados dan la razón a la Fiscalía, que ya se opuso a los recursos de Vox y al de la exsenadora de Podemos Celia Cánovas, que ejercen la acusación en esta causa. Sentencia así que "no consta la existencia de distracción de fondos dirigidos a dirigentes suyos", como tampoco "existe norma que prohíba la donación a la entidad 404", también bajo el foco.

"Ninguno de sus miembros [de la entidad] ostenta cargo orgánico ni función directiva en el partido. En todo caso, no consta pago alguno a Rafael Mayoral conforme así lo declarara el denunciante", añade la Audiencia, que reprocha a Cánovas que quiera revisar el articulado del reglamento de la caja de solidaridad, algo que "no compete" a la Justicia. "Si considera que dicha normativa permite realizar donaciones al parecer sin control de quien gestiona sus fondos ello es materia que deberá resolver como cuestión interna del partido político mediante los mecanismos que, en su caso, contemplen sus estatutos y normas internas, y no a través del Derecho penal", expresa el auto.

La investigación sobre la caja de solidaridad comenzó tras una denuncia del exabogado de Podemos José Manuel Calvente, quien aportó una solicitud de 50.000 euros que había realizado la entidad #404 Comunicación Popular, que aseguraba "parecer estar controlada por Christian Luis Navarro (asistente de Podemos)" a la caja de solidaridad del partido que podía probar ese delito, puesto que esos fondos "no se utilizaron para los fines propios para los que se constituyó dicha caja, sino para un presunto pago a un miembro del partido. Todo fue rechazado anteriormente por Escalonilla, ya que señaló que no existía "ningún indicio", algo que ratifica ahora tras la reapertura del caso por parte de la Audiencia Provincial.

Con este archivo, se van reduciendo las acusaciones contra la formación morada en la investigación que se abrió en el verano de 2020. En su denuncia tras ser despedido, Calvente puso bajo sospecha, además del destino de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad a #404 Comunicación Popular (ahora archivado), el acceso no consentido al disco duro de la abogada Marta Flor; la licitación irregular de obras, incluida las de la nueva sede nacional; y los servicios electorales contratados con las empresas Neurona y ABD Europa.

De todos ellos, las presuntas irregularidades en las obras fueron sobreseídas, al igual que la investigación del contrato con ABD Europa. Además, la Fiscalía ya ha recomendado limitar el trabajo del juez al contrato que firmaron para las elecciones generales del 28-A Podemos y la consultora Neurona. Se trata de un pago de hasta 360.000 euros que, según la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, podría haber sido simulado, cometiéndose así supuestamente dos delitos, el de fraude electoral y falsedad en documento mercantil. En agosto, el fiscal elevó un escrito en el que decía creer que ese pago no tenía consideración de gasto electoral por su "naturaleza preparatoria", pese a que Podemos entregó "vídeos y diseños publicitarios" que realizó Neurona.