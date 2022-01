Lucía Sánchez enseña la casa que comparte con Isaac Torres: "Necesitaba estabilidad"

La que fuera participante de La isla de las tentaciones, Lucía Sánchez, ha cumplido con su promesa de mostrar su nueva casa en Jerez, donde se ha mudado con su novio, Isaac Torres, y su perrito, Eduardo.

Aunque lleva poco tiempo viviendo en el piso, la gaditana ha querido hacer un pequeño tour centrado sobre todo en la distribución de las habitaciones más que en la decoración, ya que, como ella misma dice, se la han dejado así y aún tiene mucho que hacer.

En primer lugar una entrada con dos espejos y, de ahí, a un amplio salón con un gran sofá chaise longue y una mesa para comer. La exparticipante de La última tentación ha detallado que lo más importante para ella es que esa habitación fuera grande, porque es donde más tiempo pasa.

El salón tiene salida a una enorme terraza que cuenta con una zona chill out con un bonito columpio y una hamaca, aunque confiesa que no la usa mucho: "Edu la ha hecho suya". Esta zona exterior conecta también con la habitación principal, un detalle que le gusta mucho.

Sin embargo, la cocina no es muy de su agrado. "No es de alto diseño", señalaba antes de explicar que está tratando de personalizarla llenando la nevera con imanes de sus viajes. El primero ha sido uno con la estatua de la libertad en recuerdo de la escapada de fin de año que hizo la pareja a Nueva York.

La casa cuenta además un pequeño aseo y otra pequeña habitación decorada completamente con imágenes de la Torre Eiffel. "A los antiguos dueños debía gustarles mucho París", ha bromeado sobre la estancia que, aunque idealmente quieren que sea una habitación de invitados, por ahora es el cuarto de Eduardo.

Su mascota ha sido el absoluto protagonista del vídeo, protagonizando divertidos momentos, como cuando ha hecho pis en su habitación. La gaditana se ha mostrado completamente encantada en su papel de "madre" y no duda en presumir de su "hijo": "Le estoy enseñando a posar para sacarle fotos bonitas".

El último cuarto es el dormitorio principal, donde Lucía ya ha comenzado a traer sus pertenencias y, aunque reconoce que los muebles le "horrorizan", está muy contenta sobre todo de tener un baño integrado que incluye bañera: "Me gusta mucho repompearme ahí y quedarme un montón de tiempo".

Haciendo un balance de los primeros días, confiesa estar ilusionada aunque haya tenido que entrar al piso sola, ya que Isaac se encuentra en Barcelona con su familia. Poco a poco está adaptando el lugar para que se parezca a su hogar y señala que se encuentra completamente centrada en educar a Eduardo. "Espero que me estabilice un poco, yo ya no sabía ni dónde tenía la ropa. Necesito un poco de tranquilidad, no tanta adrenalina", ha concluido.