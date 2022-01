Igualtat inicia el procés participatiu per a elaborar l'Estratègia Valenciana d'Envelliment Actiu

20M EP

NOTICIA

L'Estratègia Valenciana d'Envelliment Actiu i Lluita contra la Solitud no Desitjada, impulsada per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, iniciarà el procés participatiu previ a la seua aprovació, i en el qual les aportacions es podran fer tant de forma telemàtica com a presencial.