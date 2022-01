Ford fixa el 13 i 14 de gener dos dies de parada de l'ERTO en vehicles pels problemes en el subministrament de materials

Així s'ha comunicat aquest dimecres en una reunió urgent de la Comissió de Seguiment de l'ERTO convocada al migdia.

D'aquesta manera, el dijous 13 i el divendres 14 de gener pararà el sistema B -el que fabrica els models Kuga i Transit- d'operacions de vehicles en torn de matí per problemes de subministrament en el material per a fabricar la furgoneta, han informat fonts d'UGT.

Segons la planificació de l'ERTO, cada treballador no pot superar de 15 dies i amb aquest avançament en el seu comptador ara només hi haurà 13 jornades per a la parada en les dates previstes, encara que molt probablement hi haurà canvis pels constants problemes en la cadena de subministrament, auguren fonts sindicals.