Cvirus.- La sisena onada a les presons de la Comunitat Valenciana: uns 180 interns contagiats i 600 en quarantena

Per centres, el sindicat ha explicat en un comunicat que al de Picassent s'ha aconseguit la xifra de 80 interns positius i més de 485 en quarantena o a l'espera de proves en un total de 20 mòduls diferents del centre. Així mateix, hi ha 28 treballadors positius i sis més en quarantena.

En el centre penitenciari de Castelló 2 (Albocàsser) els interns positius són 96 i els treballadors 34. A causa d'aquestes altes xifres la direcció del centre ha decidit anul·lar dies de permís, "un fet especialment penós tenint en compte que una gran part dels treballadors procedeixen de llocs allunyats", ha lamentat el sindicat.

En el centre penitenciari d'Alacant 2 (Villena) hi ha prop de 50 treballadors positius i quatre interns i altres 110 interns en quarantena.

Per la seua banda, al Centre Penitenciari d'Alacant Compliment (Fontcalent) el nombre de treballadors contagiats ascendeix a 15 i altres cinc en quarantena. Quant als interns, fins al moment són sis els afectats.

En el Psiquiàtric Penitenciari de Fontcalent no hi ha interns afectats, però sí 10 treballadors; i en el de Castelló 1 tampoc hi ha interns contagiats però sí nou empleats. Finalment, en el Centre d'Inserció Social Torre Espioca de Picassent hi ha quatre treballadors positius i cap intern -aquest centre acull interns en règim de semilibertat o baix control telemàtic. Quan es detecta un cas positiu se li envia al seu domicili fins que es recupere-.

Tots aquests contagis, ha afirmat Acaip-UGT, "s'estan produint en centres de treball amb plantilles molt deficitàries, especialment en el personal de vigilància i sanitari, tensionant molt el funcionament del mateixos, suposant una gran pressió afegida".

El sindicat ha advertit que s'estan havent d'habilitar "sobre la marxa" departaments que es trobaven tancats per falta de personal. "Açò suposa reduir el nombre de funcionaris que presten servici en cadascun dels mòduls, la qual cosa suposa un risc per a ells i per als interns", ha postil·lat.

Davant aquesta situació, des d'Acaip han realitzat diverses propostes que no estan sent acceptades per les administracions. Una d'elles és la vacunació "com més prompte millor" dels treballadors penitenciaris per a evitar que seguisquen sent vectors d'entrada del virus en un medi tancat com les presons.

La segona proposta és tornar a implementar els horaris comprimits per al personal, que van estar vigents fins al 31 d'octubre passat. "Açò suposa reduir el nombre de desplaçaments als centres de treball i crea grups més estancs de treballadors", ha indicat.

Així mateix, proposa la posada a la disposició dels treballadors amb símptomes dels test diagnòstics existents en els centres per a tractar de limitar els contagis entre treballadors i, d'aquests, cap als interns. En l'actualitat, en la majoria dels centres només s'utilitzen per a diagnosticar als interns.

Davant d'aquestes reivindicacions, Institucions Penitenciàries ha recordat, en declaracions a Europa Press, que no tenen competència ni en vacunació ni en test d'antígens; i sobre els horaris dels funcionaris, ha assenyalat que es van comprimir "en una situació d'excepcionalitat, amb un estat d'alarma, i ara és diferent". Així, seguirien treballant tres dies i lliurant cinc.